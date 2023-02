Bigscreen dévoile « le plus petit casque de réalité virtuelle au monde »

Verres de prescription, plateforme sur mesure et design discret… pour 1450 $, les joueurs et les joueuses pourront mettre la main sur Beyond, le premier casque de réalité virtuelle de l’entreprise Bigscreen.

Le casque Beyond est équipé de deux écrans OLED 5K au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Avec son poids de 127 g, il est très léger, beaucoup moins lourd que le Meta Quest 2, qui pèse 502 g.

Pour économiser quelques centimètres, Bigscreen, qui a notamment développé une plateforme sociale immersive du même nom, a fait passer à la trappe certaines fonctionnalités que l’on retrouve dans d’autres appareils du genre.

Par exemple, le Beyond n’a pas de caméras intégrées, utilisant plutôt des stations de base SteamVR pour se repérer dans l’espace physique.

Aussi, au lieu d’ajouter des boutons et autres commandes pour ajuster l’écran à son visage, Beyond demande plutôt aux gens d’utiliser en amont une application iPhone qui s’occupera de balayer les formes faciales à sa place. L’entreprise se sert de ces données pour concevoir des coussins sur mesure, qui permettent, selon elle, une immersion améliorée, sans fuite de lumière, et [rend le casque] confortable à porter pendant des heures .

Des compromis à faire

L’appareil n’a pas d’écouteurs intégrés non plus, une sangle audio étant offerte en option, et le casque nécessite un fil relié à un PC, qui fournit à la fois l’alimentation de l’appareil et le contenu.

Comme il n’est pas possible de porter des lunettes en dessous de ce casque, des verres correcteurs personnalisés peuvent être commandés pour l’appareil.

Le Beyond peut fonctionner avec les jeux de réalité virtuelle de SteamVR, et est compatible avec plusieurs manettes de jeux, dont celles du casque Vive de HTC et du casque Index de Valve.

Le casque, disponible en précommande au prix de 1450 $, sera lancé au Canada entre octobre et décembre 2023.