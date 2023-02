Entente de principe : les chauffeurs de la STS ont dit oui à 87 %

Selon le président du Syndicat des chauffeurs d'autobus de Saguenay-SCFP, José-Nicolas Lopez, le contrat de cinq ans prévoit des hausses salariales de près de 14 %, mais surtout la sécurité d'emploi pour les 115 chauffeurs d'autobus.

Les augmentations seront de 2,5 % les deux premières années, 2,75 % la troisième puis 3 % pour les deux dernières.

On est super content. [...] On doit considérer aussi la situation de la Ville. On a choisi le chemin de la stabilité d'emploi [...] Ça veut dire que nos emplois sont prioritaires , s’est réjoui en entrevue.

Du côté de la STS , une assemblée extraordinaire se tiendra mercredi.

L’entente de principe entérinée par le syndicat va être présentée au conseil d’administration demain , a indiqué Eve-Marie-Lévesque, conseillère en communication à la STS .

Ce n’est qu’après que le président du c.a., le conseiller municipal Claude Bouchard, accordera des entrevues.

Lundi, les cols bleus de Saguenay avaient également entériné une entente de principe avec la Ville. Les cols blancs avaient réglé en mars dernier. Les pompiers et les policiers sont toujours à l’étape des négociations.

Avec les informations de Michel Gaudreau et Pascal Girard