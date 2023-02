24 nouveaux logements pour personnes handicapées d’ici un an à Rivière-du-Loup

La Ville entend collaborer avec l’organisme Han-Logement afin de commencer la construction de l'édifice dès cette année pour la livraison d’ici un an.

Le complexe devrait comprendre trois édifices de huit logements chacun adaptés pour les personnes en situation de handicap. Il serait situé à l'entrée ouest de la ville, à proximité de l'hôtel Universel, sur un terrain d’une valeur de près de 500 000 dollars cédé par la Ville au promoteur.

Le projet sera présenté par le conseil municipal le 6 mars lors d’une séance extraordinaire et devra faire l'objet d'une consultation publique.

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, se dit enchanté que le promoteur ait choisi de s'installer sur son territoire pour y construire des logements abordables. Il n’a toutefois pas voulu avancer de montant pour les loyers, mais a indiqué que le loyer d’un logement abordable dans la région de Rivière-du-Loup se situe entre 650 et 700 dollars.

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

[Han-Logement] ne fait pas beaucoup de projets par année. Cette année, il en avait un, il avait ciblé Rivière-du-Loup, il avait ciblé le Bas-Saint-Laurent. Je pense qu’on est allé peut-être un petit peu plus vite que Rimouski, c’est peut-être pour ça qu’on l’a eu, mais éventuellement, je pense qu’il pourra justement aller vers Rimouski. On peut se compter chanceux d’avoir ça au Bas-Saint-Laurent , se réjouit Mario Bastille.

Han-Logement a déjà construit 2000 logements similaires au Québec, notamment en Estrie et en Montérégie.

Le maire de Rivière-du-Loup souhaite que ces logements abordables ne soient pas les seuls construits d’ici un an sur son territoire. Il mentionne la conversion du monastère des Sœurs Clarisses en 25 logements, dont les travaux pourraient débuter cette année.

Et je pense qu’on pourrait espérer 30 logements supplémentaires avec l’office d’habitation, on travaille là-dessus présentement. Faut trouver un terrain qui est central, on négocie , ajoute Mario Bastille.

Avec les informations de Patrick Bergeron