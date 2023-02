La patinoire du canal Rideau restera fermée pour la première fois de son histoire

Malgré tous les efforts de nos équipes et même avec les températures froides des dernières 24 heures, les derniers tests réalisés sur la glace montrent que la patinoire du canal Rideau demeure non sécuritaire pour le patin. Comme il est peu probable que la poursuite des efforts produise un résultat différent, nous ne sommes pas en mesure d’ouvrir la patinoire pour la saison. Nous partageons la déception générale quant à cette décision , écrit la CCN dans un communiqué de presse.

Des employés en train d'arroser la patinoire du canal Rideau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le Bal de neige avait déjà dû se dérouler sans son attraction principale.

« La patinoire du canal Rideau est une attraction emblématique et très prisée que nous entretenons et exploitons avec fierté. Nous avons déjà hâte d’accueillir les adeptes de patin sur la plus grande patinoire du monde l’hiver prochain. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse de la Commission de la capitale nationale [24 février 2023]

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Des conditions météorologiques bien précises

La CCN précise que la glace de la patinoire doit atteindre une épaisseur d’au moins 30 centimètres pour être considérée sécuritaire, ce qui n’a pas été le cas cette saison.

Généralement, des températures entre -10 °C à -20 °C doivent maintenues pendant de 10 à 14 jours pour que les conditions soient propices à la formation d’une glace suffisamment épaisse pour l’ouverture de la patinoire, note la CCN .

La durée moyenne d’une saison de patinage sur le canal Rideau est de 50 jours, mais plusieurs observateurs prédisent qu’elle sera plus courte d’année en année, jusqu’à même disparaître, en raison des changements climatiques.

Des patineurs chaussent leurs patins sur le canal Rideau à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Brian Morris

La CCN étudie des options

La plus longue saison de l’histoire de la patinoire du canal Rideau, enregistrée en 1972, a duré plus de 90 jours. La plus courte, en 2001-2002, avait duré 29 jours.

L'ouverture la plus tardive de la patinoire du canal Rideau avait précédemment été enregistrée le 2 février 2002.

La CCN indique qu'elle évalue les effets du changement climatique sur ses actifs et ses activités depuis plusieurs années et s’y prépare.