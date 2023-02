Pour la Saint-Valentin, la SPCA de Calgary veut donner le nom de votre ex à une litière

Les personnes peuvent déclarer leur amour en faisant un don d’argent de 20, 35 et 50 dollars. Le don de 20 dollars permet d’offrir une collation aux reptiles, celui de 35 permettra à deux lapins de partager des fleurs mangeables, et avec 50 dollars un chat ou un chien recevra un cadeau.

La rancune envers un ex, par contre, coûte plus cher. Si la litière propre coûte 20 dollars, la litière sale vaut elle 35 dollars, et celle très bien utilisée 50, le gros sac poubelle qui renferme tous les détritus et déjections d’animaux amassés dans le refuge et les cages vaut quant à lui 100 dollars.

Michela Sheedy, réalisatrice de contenu numérique et porte-parole de la campagne, dit que depuis son lancement plus de 2000 dollars ont été amassés. Mais le flux des dons est constant en ce moment.

L’inspiration de cette campagne vient d’un refuge pour animaux dans l'État de l’Ohio, aux États-Unis, qui offrait seulement d’écrire, pour cinq dollars américains, le nom d'un ex dans une litière et de laisser les chats en attente d’adoption s’y soulager.

Quelques personnes ont choisi de donner le nom de leur ex à un sac-poubelle, mais la majorité des dons ont été envoyés pour offrir des cadeaux aux animaux en attente d'une adoption. Photo : compte Twitter de la SPCA de Calgary

La SPCA de Calgary a préféré offrir plus d’options, qui incluent également l'envoi d’une carte numérique à la personne aimée ou celle à qui ne l’est plus. Chaque don est accompagné d'une carte de Saint-Valentin numérique et personnalisable. On envoie de petites photos très mignonnes de nos animaux pour lesquels les dons sont destinés , dit-elle.

Les autres personnes recevront une photo de la poubelle pour qu’elles puissent y ajouter le nom de leur ex. Elles pourront leur envoyer, si elles le souhaitent.

La majorité des personnes ont cependant choisi de faire un don pour les animaux. Tous les dons serviront à prendre soin de nos animaux, comme acheter de la nourriture, des jouets ou payer les frais vétérinaires , explique Michela Sheedy.

La campagne prendra fin mercredi.