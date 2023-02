Chemin de fer gaspésien : Québec annonce un nouvel appel d’offres

Le gouvernement du Québec a annoncé mardi un nouvel appel d’offres dans le but de poursuivre la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie.

Cet appel d’offres vise la réfection, dès cette année, des ponts de la rivière Paspébiac et de la rivière de Saint-Godefroi, à Hope Town.

On poursuit toujours l’objectif de 2024 au regard du tronçon Caplan–Port-Daniel-Gascons et les travaux qu’on a annoncés avec appel d’offres nous permettent de suivre notre feuille de route , précise le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, qui en a fait l’annonce au nom de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le montant estimé pour la réalisation de ce contrat se situe entre 5 et 10 millions de dollars.

Le député de Gaspé indique également que d’autres appels d’offres seront également présentés dans les prochaines semaines.

Dans les prochaines étapes, on va arriver au pont de Saint-Siméon à Saint-Siméon bien entendu, et aux ponts des ruisseaux Cullens et à Day dans le secteur de Bonaventure , poursuit M. Sainte-Croix.

« Tout ça va nous permettre de nous rapprocher tranquillement, mais assurément, vers l’objectif final, qui est de se rendre dans le secteur de Gaspé. » — Une citation de Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Dans un communiqué, le ministère des Transports du Québec (MTQ) précise que ces interventions s’ajouteront aux autres opérations déjà en cours pour réhabiliter le chemin de fer entre Caplan et Port-Daniel–Gascons, notamment à celles qui visent au déplacement d’un segment de 1,4 kilomètre de voie ferrée.

La suite logique

Le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, Éric Dubé, se réjouit de appels d’offres annoncés mardi..

Ça démontre le soutien du gouvernement dans la réhabilitation du rail et c'est la suite logique de ce qui était prévu pour atteindre l’objectif de 2024 pour Port-Daniel-Gascons , affirme M. Dubé.

Éric Dubé, président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, est également le maire de New Richmond et le préfet de la MRC de Bonaventure. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Selon M. Dubé, ces travaux sont de moyenne envergure et pourraient être réalisés dans l’année en cours.

On s’attend à ce que ça se fasse cette année. On sait qu’il y a probablement d’autres travaux plus petits qui risquent de sortir au courant de l’année , ajoute-t-il.

« Ça démontre que l’échéancier qui avait été présenté pour 2024 pour Caplan–Port-Daniel-Gascons tient le rail et on est bien heureux de ça. » — Une citation de Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie

D’ici le printemps, la Société du chemin de fer de la Gaspésie s’attend à ce que le gouvernement présente l’échéancier et les estimations des coûts pour la réalisation du tronçon reliant Port-Daniel–Gascons et Gaspé.

Le député de Gaspé n’est cependant pas en mesure de confirmer que le MTQ soumettra un échéancier d’ici le printemps prochain.

Nos actions sont concentrées sur ce qu’on a à livrer à très court terme : faire en sorte qu’on aille de l’avant avec ces travaux-là, qu’on respecte nos échéanciers et qu’on puisse être en mesure de mieux documenter ce qui reste à venir comme travaux , explique Stéphane Sainte-Croix.

Québec rappelle que plus de 100 millions de dollars ont été investis dans la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, principalement dans les travaux majeurs de réfection et reconstruction, ainsi que dans les travaux de maintenance des infrastructures.