Initiations au hockey : Québec s’en remet au mécanisme créé en novembre 2020

Selon ce jugement, d'anciens joueurs de hockey junior ont vécu des abus, des violences sexuelles et des actes de discrimination, selon ce que l'on a pu apprendre à la lecture du jugement du tribunal ontarien. Ils ont été torturés, séquestrés de force, rasés, dénudés, drogués, intoxiqués, agressés physiquement et sexuellement, forcés de boire de l'urine...

À Québec, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, a dit croire que l'officier indépendant des plaintes devrait être en mesure de traiter de ce dossier.

Il y a des choses que j'ai mises en place depuis que je suis arrivée, notamment avec l'officier indépendant des plaintes. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction parce que ça donne une voix aux victimes pour qu'enfin, ces situations soient prises en charge , a-t-elle déclaré mardi lors d'une mêlée de presse à l'Assemblée nationale.

« Avec l'officier indépendant des plaintes, on a mis en place la politique d'intégrité, donc les fédérations doivent se doter d'une politique d'intégrité qui fait en sorte que l'environnement soit exempt d'abus, d'accablement, d'intimidation. » — Une citation de Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Mme Charest, selon qui les dénonciations à elles seules font beaucoup de chemin , n'a pas caché sa répugnance face aux gestes extrêmement troublants rapportés dans le jugement. De voir l'indignation de tout un chacun, j'en ai encore le souffle coupé d'avoir lu ce qu'on a lu hier (lundi).

Il ne fait aucun doute, selon la ministre, que ces situations représentent de l'intimidation, des agressions qui, évidemment, ne doivent pas arriver. Les fédérations doivent se doter d'une politique pour que ça ne se reproduise pas.

Québec solidaire demande pour sa part de convoquer les dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en commission parlementaire. Un peu plus tôt, le député Vincent Marissal avait annoncé en point de presse avoir envoyé une lettre à la commission de la culture et des communications afin qu'elle se saisisse d'un mandat d'initiative.

Plusieurs élus, dégoûtés, se demandent à présent s'il ne faudrait pas interdire les initiations ou réduire le financement d'organisations récalcitrantes. Ils n'ont pas le choix de s'expliquer , a déclaré M. Marissal. Il faut casser cette sale culture du harcèlement, de l'agression, de la domination.

Pas seulement au hockey

De son côté, l’organisme Sport’Aide, qui a pour mission de prévenir et de contrer les violences en milieu sportif, confirme avoir été contacté au cours des derniers jours au sujet d’initiations abusives.

Le directeur général de l’organisme, Sylvain Croteau, souligne cependant qu’il ne faut pas se pencher uniquement sur la culture du hockey – même s’il ne souhaite en rien diminuer les abus rapportés lundi, qu’il juge extrêmes, inadmissibles, inacceptables .

Ça touche tous les sports, et ça ne touche pas seulement les sports collectifs, indique M. Croteau. Ça touche aussi les sports individuels. Alors la notion de petit nouveau, de petite nouvelle qui arrive dans un environnement gangréné par des leaders négatifs qui veulent imposer leur pouvoir ou leur autorité, ce n’est pas le seul apanage du hockey, bien au contraire. D’autres sports vivent également les mêmes situations.

La présence d’adultes dans les cas rapportés par Radio-Canada a interpellé le DG de Sport’Aide, qui y voit une raison de plus d’éduquer les jeunes en bas âge . Selon son analyse, les adultes qui ont fermé les yeux sur ces actes ont probablement vécu de telles choses et adhèrent à ces principes d’initiation .

Nous, on n’est pas contre les initiations, rappelle M. Croteau. On reconnaît qu’une initiation bien menée est saine pour un groupe, pour intégrer, pour accueillir, pour inclure quelqu’un. Mais il faut que ce soit fait dans le respect des individus, des êtres humains, ce qui n’est pas le cas avec les initiations abusives. Ces initiations-là, il faut les éliminer.

Il faut éduquer les plus jeunes, poursuit-il. Il faut éduquer les intervenants pour qu’ils changent les comportements, et il faut les accompagner pour les rendre capables d’implanter et de maintenir des environnements positifs dans leurs groupes et pour les rendre capables de cibler des leaders positifs dans leurs groupes et de travailler avec eux.

(Avec les informations d'Olivier Tremblay)