Apple déploie une mise à jour de sécurité importante pour les iPhone et iPad

Les propriétaires d’iPhone et d’iPad devraient installer la plus récente mise à jour du système d’exploitation de leurs appareils, qui corrige notamment une faille de sécurité pouvant être « exploitée » à mauvais escient par des pirates informatiques.

Apple a reçu un signalement l'informant que cette vulnérabilité pourrait avoir été activement exploitée , peut-on lire dans le descriptif de la mise à jour sur le site du géant américain.

Selon cette note, des sites web spécialement conçus à cette fin pouvaient utiliser la faille afin de faire exécuter un code logiciel aux objectifs potentiellement néfastes.

Les mises à jour iOS 16.3.1 et iPad OS 16.3.1 sont offertes pour les appareils iPhone 8 et plus récents, ainsi que les iPad Pro, iPad Air de 3e génération (et subséquentes), iPad et iPad mini de 5e génération (et suivantes).

Ces mises à jour incluent aussi, entre autres, des améliorations au système de détection de collisions qui a été mis en cause pour avoir déclenché de fausses alertes provenant d’appareils de personnes qui s’adonnaient à des sports d’hiver; un casse-tête pour les services d’urgence.