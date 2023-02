Des sinistrés de l’incendie de Campbellton peinent à se reloger

Jeudi dernier, la vie de Moïse Nengue, Annie Tounsi et leurs deux enfants a été chamboulée. Ils ont dû quitter leur logement en pleine nuit pour échapper aux flammes qui ravageaient l'immeuble de la rue O’Leary où ils vivaient à Campbellton.

Les flammes ont vite englouti l'édifice. Photo : Facebook/Ian Comeau

La famille, qui a tout perdu, a croulé sous l’aide de la communauté. Pour les vêtements, on a vraiment tout. On en a presque plus que ce qu’on avait avant , raconte Moïse Nengue. Mais le plus gros problème pour la famille, qui dort depuis l’incendie à l'hôtel Super 8, est de se reloger.

On cherche un appartement de deux chambres avec un salon et c’est très difficile à trouver en ce moment à Campbellton. On a une autre offre demain. Espérons que ça sera la bonne, sinon je ne sais pas ce que sera là suite , s’inquiète Moïse Nengue.

Pénurie de logements abordables

Du côté de la mairie de Campbellton, on fait le maximum pour aider les cinq familles et deux individus qui n’ont toujours pas de solution pour se reloger. La municipalité coordonne l’aide avec la Croix rouge, le Développement social et les banques alimentaires. Un appel sur la page Facebook de la ville a également été lancé. Sept logements ont été trouvés et vont être proposés aux sinistrés. Et il y a urgence.

Jean-Guy Levesque tente de trouver des solutions pour reloger les sinistrés de l'incendie qui a ravagé 14 logements à Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L'hôtel va avoir une fin. Des réservations ont été faites à l’hôtel donc on risque d’avoir un problème sous peu si on ne règle pas cette question , explique Jean-Guy Levesque, le maire de la ville.

Le logement abordable était déjà un problème important à Campbellton avant l’incendie. La perte d’une vingtaine de logements est le coup de grâce pour une communauté de cette taille, explique le maire.

Le logement abordable va devenir, dans la planification stratégique, une grande priorité pour ne pas dire la priorité, sinon on va avoir des problèmes d’hébergement pour les travailleurs , insiste Jean-Guy Levesque qui veut travailler avec les gouvernements pour accélérer les constructions et les transformations de bâtiments pour en faire des logements.

Moïse Nengue a repris son travail de peintre lundi, quelques jours après l'incendie de son appartement. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Alors que la vie normale reprend pour Moïse Nengue, qui est retourné au travail lundi, une seule préoccupation occupe ses pensées : retrouver au plus vite un toit et un peu de tranquillité.

Avec les informations de Serge Bouchard