Fusillade de Moncton : la demande du meurtrier devant la Cour d’appel

Le plus haut tribunal du Nouveau-Brunswick entendra mercredi la demande de Justin Bourque, qui a tué trois policiers et en a blessé deux autres à Moncton en 2014. Il souhaite faire passer sa période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 75 à 25 ans.

Au début janvier, son avocat, David Lutz, a déposé une requête en ce sens devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. Des soumissions écrites doivent être étudiées mercredi après-midi, selon le site Internet du tribunal.

Le meurtrier a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 75 ans, soit une période d'inadmissibilité de 25 ans par meurtre. Le printemps dernier, la Cour suprême du Canada a tranché que de telles peines consécutives sont inconstitutionnelles.

Cette décision de la Cour suprême du Canada a été rendue dans le dossier d’Alexandre Bissonnette.

Ce dernier a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle avant 40 ans pour avoir tué six personnes dans une mosquée de Québec en 2017.

Les juges du plus haut tribunal du pays ont estimé que les peines consécutives sont cruelles et inusitées et qu'elles ne permettent pas la réhabilitation des criminels.

Esquisse de Justin Bourque lors d'une audience au palais de justice de Moncton le 27 octobre 2014. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Carol Taylor

En 2014, Justin Bourque a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de meurtre prémédité et à deux chefs d’accusation de tentative de meurtre. Il a été envoyé derrière les barreaux à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 75 ans.

Il a été l'un des premiers Canadiens de l’histoire à écoper de périodes d'inadmissibilité consécutives. À l'époque, il s'agissait de la peine la plus sévère depuis l’abolition de la peine de mort au pays, en 1976.

Si la demande de Justin Bourque est acceptée en Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, il pourra demander sa libération conditionnelle après 25 ans d'emprisonnement, en 2039. Sa demande ne sera pas automatiquement acceptée.