Naheed Nenshi appelle la classe politique à défendre Amira Elghawaby

Naheed Nenshi témoignait lundi virtuellement devant le Comité sénatorial permanent des droits de la personne. En 2010, il est devenu le premier maire musulman d’une grande municipalité nord-américaine.

La nomination d’Amira Elghawaby a provoqué une tempête politique, en raison d’une chronique datant de 2019 dans laquelle elle affirmait qu’une majorité de Québécois étaient animés par un sentiment antimusulman .

Tous les partis politiques québécois réclament sa démission, ainsi que plus de 200 autres leaders québécois. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a toutefois réitéré sa confiance en elle.

L’ancien maire de Calgary, qui a toujours été un adversaire féroce du projet de loi québécois sur la laïcité, s’est dit incroyablement vexé par le peu de réponses des politiciens à cette situation.

Le fait que la conseillère spéciale ait été intimidée, haranguée, sermonnée, forcée de rencontrer des personnes qui n’étaient pas intéressées à l’écouter, mais souhaitaient plutôt l’utiliser pour marquer des points politiques; pour moi, cela met en évidence des problèmes sérieux dans notre pays , a déclaré Naheed Nenshi pendant sa présentation.

Il applaudit les efforts du gouvernement albertain pour faire cesser les actes de vandalisme à l’encontre des lieux religieux, mais croit que la classe politique doit également défendre les personnes touchées par ces actes haineux, dit-il.

Je croyais que c’était important de prendre position dans les corridors du pouvoir à Ottawa, au sein du gouvernement et de dire qu‘en tant que législateurs, nous devons avoir plus de courage , a ajouté Naheed Nenshi en entrevue avec CBC/Radio-Canada.

On en parle comme si c’était une question de courage ou de bravoure de se tenir debout pour les gens, mais ce ne l’est pas. C’est la chose la plus facile à faire au monde et c’est une question de faire ce qui est juste.

Recommandations au gouvernement

Les membres du comité sénatorial ont demandé à Naheed Nenshi de leur faire part de trois recommandations que le comité devrait émettre au gouvernement pour combattre l’islamophobie.

J’adorerais voir le comité condamner directement toutes les lois fanatiques à propos de la religion, partout au pays, incluant la loi 21 au Québec , a-t-il répondu, en référence à la Loi sur la laïcité de l'État, qui est contestée devant les tribunaux.

À son avis, le comité devrait aussi mettre en lumière l’importance d’accepter les personnes provenant de religions différentes et devrait faire une déclaration forte contre le racisme et le fanatisme antireligieux. Naheed Nenshi dit savoir que le comité ne peut légiférer, mais considère que ce dernier peut prendre position moralement.