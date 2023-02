La halte-chaleur du Centre Robert-Guertin de nouveau opérationnelle

Le directeur général du Bureau régional d’action sida (BRAS) Outaouais, Sylvain Laflamme, qui supervise les activités à la halte-chaleur dans le secteur de Hull, a indiqué à Radio-Canada que les portes allaient rouvrir dès 17 h 30, mercredi. Le service reprend donc selon l’horaire normal.

Nous sommes soulagés que la halte puisse rouvrir ce soir , a-t-il déclaré.

Lundi soir, un dégât d’eau a forcé l’évacuation de la halte-chaleur du Centre Robert-Guertin, principalement fréquentée par des personnes en situation d’itinérance à Gatineau.

Depuis, un autobus de la STO a été mobilisé, afin de permettre aux usagers de se réchauffer pendant la nuit. Certaines personnes plus vulnérables ont aussi été accueillies à la halte-chaleur du secteur de Gatineau.

Des pertes rapportées

Le BRAS Outaouais déplore toutefois certaines pertes occasionnées par le sinistre. Des matelas, notamment.

On a eu des pertes. Tous les matelas qu’on avait, on a dû les jeter. Ils sont malheureusement allés à la poubelle. Donc, on a plus aucun matelas de disponible pour les gens à l’heure actuelle. On cherche une solution [...] pour ne pas que les gens dorment sur une dalle de béton et malheureusement ce soir, ça va être la réalité. On a pas pu se revirer de bord assez rapidement , se désole son directeur général, Sylvain Laflamme.

Ce dernier a indiqué que des discussions étaient en cours avec des partenaires afin de recevoir des dons.

On rapporte également des pertes matérielles au sein des usagers.

Il faut savoir qu’il y a des gens qui laissent certains effets [...] et certaines personnes ont perdu quelques effets personnels comme des couvertures ou encore un sac. Ce n’est pas immense comme perte, mais oui, il y a eu des pertes chez la population itinérante , rapporte M. Laflamme.

Le directeur général BRAS Outaouais précise toutefois que les équipements de nettoyage et de décontamination comme de puissants ventilateurs et des déshumidificateurs sont toujours sur place. Les usagers devront composer avec le désagrément du bruit pour encore quelques jours, au plus tard vendredi.

Un bris de tuyauterie

En entrevue à Radio-Canada, M. Laflamme a indiqué qu’un bris de tuyauterie dans les toilettes serait à l’origine du sinistre.

Un employé m’a appelé pour me dire que l’eau s’accumulait au sol. [...]Quand je suis arrivé sur les lieux, j’ai constaté qu’il y avait un dégât d’eau assez majeur. Donc, on a dû appeler une compagnie de sinistre pour venir nettoyer et désinfecter les lieux , a raconté M. Laflamme.

Un autobus de la Société de transport de l'Outaouais (STO) a été dépêché sur place, lundi et mardi soir.

On voulait éviter que les gens passent une nuit à l’extérieur. Même si les températures sont un peu plus chaudes, il fait froid la nuit. Pour la sécurité des gens, il fallait trouver une solution rapide , a ajouté M. Laflamme.

Le BRAS veut retourner à son mandat principal

Par ailleurs, le BRAS Outaouais gère temporairement la halte-chaleur au Centre Robert-Guertinm, mais sa mission s’achève au mois de mai.

Aujourd'hui, l’organisme annonce son souhait de retourner à son mandat principal, qui est d’élaborer et de promouvoir des actions pour aider les personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et ceux vivant avec le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).

Fort de l'expérience acquise, M. Laflamme estime que le modèle d'accueil doit être revu.

Il y a des gens qui ont des problèmes de dépendance et de santé mentale, d’autres pas. Ça fait un mélange qui n’est pas sain , estime-t-il. Il faut regarder pour d’autres types de solution. C’est sûr qu’on a des idées. Mais ça prend des moyens financiers, puis ça prend aussi plus d’intervenants sur les lieux.

Avec les informations de Nelly Albérola et Remi Authier