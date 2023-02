Les services sont toujours perturbés à la halte-chaleur du Centre Robert-Guertin

Les services à la halte-chaleur du Centre Robert-Guertin, qui accueille des personnes en situation d’itinérance du secteur de Hull à Gatineau, seront perturbés pour une deuxième nuit consécutive en raison d’un dégât d’eau survenu plus tôt cette semaine.

Le directeur général du Bureau régional d’action sida (BRAS) Outaouais, Sylvain Laflamme, qui supervise les activités à la halte-chaleur, a indiqué à Radio-Canada en fin de soirée que les opérations de nettoyage et de décontamination n'étaient pas terminées.

Ce dernier s’attend à ce que les experts quittent les lieux très tard mardi.

C’est pourquoi pour une deuxième nuit, un autobus de la Société des transports de l’Outaouais (STO) a été mobilisé sur place, afin que les usagers puissent se réchauffer au cours de la nuit.

Nous avons demandé un autobus pour ne pas prendre de risque , a expliqué Laflamme.

Ce dernier a également indiqué que les usagers les plus fragiles ou vulnérables allaient être accueillis à la halte-chaleur du secteur de Gatineau, sur la RUE Sans-Cartier.

L'établissement a exceptionnellement accepté d’augmenter sa capacité d'accueil.

Le directeur général du Bras Outaouais croit que la situation sera rentrée dans l’ordre mercredi.

Lundi soir, une fuite d’eau a causé d'importants dégâts à la halte-chaleur du Centre Robert-Guertin. Le centre a été fermé par mesure de sécurité , a expliqué le BRAS Outaouais.

En entrevue à Radio-Canada, M. Laflamme a indiqué qu’un bris de tuyauterie dans les toilettes serait à l’origine du sinistre.

Un employé m’a appelé pour me dire que l’eau s’accumulait au sol. [...]Quand je suis arrivé sur les lieux, j’ai constaté qu’il y avait un dégât d’eau assez majeur. Donc, on a dû appeler une compagnie de sinistre pour venir nettoyer et désinfecter les lieux , a racconté M. Laflamme.

Un autobus de la Société de transport de l'Outaouais (STO) a été dépêché sur place, lundi soir.

On voulait éviter que les gens passent une nuit à l’extérieur. Même si les températures sont un peu plus chaudes, il fait froid la nuit. Pour la sécurité des gens, il fallait trouver une solution rapide , a ajouté M. Laflamme.

Le BRAS veut retourner à son mandat principal

Le BRAS Outaouais gère temporairement la halte-chaleur au Centre Robert-Guertin. Mais sa mission s’achève au mois de mai.

Aujourd'hui, l’organisme annonce son souhait de retourner à son mandat principal, qui est d’élaborer et de promouvoir des actions pour aider les personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et ceux vivant avec le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).

Fort de l'expérience acquise, M. Laflamme estime que le modèle d'accueil doit être revu.

Il y a des gens qui ont des problèmes de dépendance et de santé mentale, d’autres pas. Ça fait un mélange qui n’est pas sain , estime-t-il. Il faut regarder pour d’autres types de solution. C’est sûr qu’on a des idées. Mais ça prend des moyens financiers, puis ça prend aussi plus d’intervenants sur les lieux.

Avec les informations de Nelly Albérola