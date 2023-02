Mandat complexe pour la nouvelle Commission des services policiers de Thunder Bay

Le conseil municipal de la ville de Thunder Bay et le gouvernement de l'Ontario ont sélectionné quatre des cinq membres, dont :

Ken Boshcoff, maire réélu après avoir servi de 1997 à 2003 ;

Shelby Ch'ng, conseillère municipale depuis 2014 ;

Denise Baxter, vice-rectrice des initiatives autochtones à l'Université Lakehead, éducatrice de longue date dans le nord-ouest de l'Ontario et membre de la Première Nation de Marten Falls ;

; Karen Machado, superintendante à la retraite de la prison et du centre correctionnel de Thunder Bay et membre de Red Rock Indian Band .

Un poste demeure vacant ; une nomination sera faite en temps opportun , précise Brent Ross, porte-parole au ministère du Solliciteur général de l'Ontario.

Le nouveau conseil devra s’attaquer aux dizaines de plaintes relatives aux droits de la personne déposées contre l’administration par des policiers ainsi que par l'ancienne présidente du conseil Georjann Morriseau, et mettre en œuvre le nombre croissant de recommandations pour lutter contre le racisme systémique au sein du CSPTB et du Service de police de Thunder Bay ( SPTB ).

Par ailleurs, les dirigeants autochtones réclament la dissolution du SPTB dans son ensemble et la conduite de nouvelles enquêtes pour 14 cas de décès d’Autochtones.

« Il y a énormément de méfiance [de la part des peuples autochtones]. Je le reconnais pleinement. » — Une citation de Brent Ross, porte-parole au ministère du Solliciteur général de l'Ontario

Et tout cela sans compter la tenue d’une enquête sur le chef adjoint Ryan Hughes, suspendu avec solde depuis maintenant plus d'un an, et le besoin d’embaucher un nouveau chef de police pour le SPTB depuis la suspension et la retraite subséquente de Sylvie Hauth.

Privés de droit de vote

Pour le moment, les membres du conseil d'administration restent toujours sans droit de vote.

Malcolm Mercer a été nommé pour diriger la Commission des services policiers de Thunder Bay jusqu'au 30 mars, mais son mandat pourrait être prolongé. Il s'agit de la deuxième mise en tutelle de cette commission en moins de quatre ans. (Photo d'archives) Photo : Twitter/Malcolm Mercer

Malcolm Mercer, administrateur imposé en avril dernier par la Commission civile de l’Ontario sur la police, est le seul qui puisse voter.

Lorsque questionné sur quand les membres du conseil d'administration retrouveront ce droit, M. Mercer a répliqué qu’il n’avait pas encore tiré de conclusion .

Le conseil est en bonne voie de mettre en place un nouveau chef de police d'ici quelques mois, a confirmé le secrétaire du CSPTB , John Hannam.

Bien que la nomination d'un nouveau chef reste une priorité absolue, selon M. Baxter, les nouveaux membres du conseil d'administration se préparent pour le moment à la prochaine réunion du conseil d'administration, prévue le 21 février.

L’importance de la formation

M. Mercer s'attend à ce que la formation des membres du conseil sur le racisme systémique, comme recommandé en 2018 par le sénateur à la retraite Murray Sinclair, soit rapidement abordée.

Une formation co-développée et offerte aux membres de l’ancien conseil en 2019 par Fred Kaustinen, consultant sur les questions de gouvernance pour les commissions de police, avec Andrew Graham, professeur de politique à l'Université Queen's, décédé depuis.

Le secrétaire de la Commission des services policiers de Thunder Bay, John Hannam, établit un échéancier pour assurer la formation des nouveaux membres. Photo : CBC Sarah Law

M. Kaustinen soutient que la formation dite de pointe qu'ils ont dispensée sur deux jours en 2019 combine théorie de la gouvernance, éléments clés de la législation provinciale et exercices pratiques en fonction d’études de cas.

Toutefois, aucun suivi n’avait été fait, même si cela était prévu dans le contrat à l'époque.

« Le suivi est essentiel, surtout dans le cas des membres d’une Commission des services de police. Il ne s’agit pas de leur vocation première. Il s’agit d’une petite partie de leur vie, mais d’une partie cruciale. » — Une citation de Fred Kaustinen, consultant sur les questions de gouvernance pour les commissions de police

M. Kaustinen a prodigué plusieurs conseils pour les membres nouvellement nommés :

Limiter la formation aux membres du conseil d'administration, à leurs principaux conseillers et au chef du SPTB ;

Créer une compréhension commune sur le rôle de la CSPTB , en veillant à ce que les actions et les conséquences de la police soient conformes aux besoins, aux valeurs et aux attentes des communautés;

S’engager à suivre des formations continues auprès d’experts que les membres du CSPTB ne rencontrent généralement pas;

Créer un processus de rétroaction et d'évaluation accessible au public, afin que les membres du conseil d'administration puissent se tenir responsables et faire évaluer leur performance, soit par eux-mêmes, soit par un tiers.

Le secrétaire du CSPTB , John Hannam, planifie la tenue d’une formation sur la gouvernance, la compétence culturelle autochtone et les conflits d'intérêts pour les nouveaux membres au cours des deux ou trois prochains mois.

Il ajoute qu’il existe également des possibilités de développement continu offertes par l'intermédiaire des organisations provinciales et nationales de commissions de services de police.

Avec les informations de Logan Turner de CBC