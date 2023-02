Greg Fergus blâmé par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique

Le député libéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, a contrevenu à la Loi sur les conflits d’intérêts en écrivant une lettre d’appui qui a été soumise au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), conclut le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Mario Dion.

Le commissaire Dion a lancé son étude en octobre 2022, après avoir été informé que M. Fergus avait écrit une lettre appuyant la demande de licence de radiodiffusion de Natyf Inc. auprès du CRTC .

Cette démarche est contraire à la Loi, conclut le commissaire, qui rappelle qu’il est interdit aux titulaires de charge publique de se prévaloir de leurs fonctions officielles pour tenter d’influencer la décision d’une autre personne dans le but de favoriser de façon irrégulière l’intérêt personnel de quelqu’un d’autre .

« Compte tenu de ses années d’expérience et de sa position au sein du gouvernement, M. Fergus aurait dû être au courant de ces règles et aurait dû demander conseil au Commissariat [aux conflits d’intérêts et à l’éthique] avant de rédiger sa lettre. » — Une citation de Extrait du communiqué du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique

Même si M. Fergus a signé sa lettre en tant que député et qu’il n’a pas utilisé son titre de secrétaire parlementaire du premier ministre du Canada et de la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, le Commissariat rappelle qu’il a déjà établi que les ministres et les secrétaires parlementaires ne devraient pas rédiger des lettres d’appui à des tribunaux quasi judiciaires comme le CRTC , compte tenu de leur rôle gouvernemental et de l’influence que ces individus exercent .

Le rôle des secrétaires parlementaires et le principe de non-intervention dans les décisions quasi judiciaires sont également décrits dans le guide du premier ministre intitulé Pour un gouvernement ouvert et responsable , souligne le Commissariat par voie de communiqué, mardi.

Les circonstances dans lesquelles les ministres et les secrétaires parlementaires peuvent aider leurs électrices et électeurs à traiter avec un tribunal administratif sont très limitées, par exemple en leur expliquant le fonctionnement du tribunal ou en leur donnant ses coordonnées , indique le commissaire.

Greg Fergus présente ses excuses

Le commissaire Dion trouve fort inquiétant qu’une personne qui possède la vaste expérience de M. Fergus ne reconnaisse pas une contravention possible .

Dans une déclaration diffusée sur Twitter, le député Fergus a reconnu son erreur.

Je reconnais et je m’excuse de l’erreur involontaire que j’ai commise en fournissant la lettre d’appui à une chaîne spécialisée francophone qui reflète les communautés noires et multiethniques du Canada , écrit le député. Comme je l’ai dit au commissaire, je redoublerai d’efforts pour être plus diligent à l’avenir afin de m’assurer que mes obligations en vertu de la Loi sont pleinement respectées. Je continuerai à travailler en étroite collaboration avec son bureau à cette fin.

My statement on the Ethics Commisioner report. pic.twitter.com/8M0qTPI9U4 — Greg Fergus (@GregFergus) February 14, 2023

M. Dion recommande au gouvernement d’envisager d’obliger chacun des ministres et secrétaires parlementaires à recevoir de la formation du Commissariat.