Une équipe de Québec au championnat national américain de futsal

Partis à Boston du 13 au 16 janvier, les jeunes joueurs des Frégates de Samuel-de-Champlain ont remporté le tournoi de qualification régional du Nord-Est des États-Unis. Ils deviendront la première équipe de la région de Québec à participer au tournoi national de futsal, en juillet prochain, en compagnie des 15 autres des meilleures formations U16 en Amérique du Nord.

Nos joueurs sont tous des joueurs de soccer à la base, mais le futsal est un beau complément. Ça prend de plus en plus de place au Québec , lance l'entraîneur-chef de l’équipe, Éli Demers-Briand.

Une sorte de version miniature du soccer, le futsal se joue à cinq contre cinq sur de petits terrains, en gymnase. Les joueurs ont peu de temps et d’espace pour manoeuvrer le ballon, plus petit et plus lourd qu’au soccer. Ça travaille le temps de réaction, la prise d’informations et la technique , pointe Demers-Briand.

Un test au sud de la frontière

Coordonnateur de la concentration soccer à Samuel-de-Champlain, Samuel Georget explique que la plupart de ses étudiants-athlètes jouent aussi au futsal. Tant et si bien que l'école compte maintenant 13 équipes. C’est une activité parascolaire qui se déroule après les cours. Mais sur les 185 élèves de la concentration soccer, on en a environ 160 qui participent aux activités de futsal.

Le futsal se joue en gymnase avec un plus petit ballon. Photo : Radio-Canada

Après que la formation cadette de l’établissement ait été sacrée championne provinciale, la saison dernière, Samuel Georget a jugé que ses jeunes étaient prêts pour un défi plus grand au sud de la frontière.

On voulait aller voir à quoi ça ressemblait aux États-Unis. On n’a pas été déçu. Ce sont vraiment des événements énormes dans de gros complexes à 10 terrains , décrit l’entraîneur Éli Demers-Briand.

De Boston à Kansas City

Ne connaissant pas le calibre, l’équipe U16 est arrivée au tournoi de Boston sans attentes. Mais après nos premier matchs, on a vu qu’on était capable de défier les autres équipes et qu’on avait une chance de gagner le tournoi , relate l’un des joueurs, Joakim Salvas.

La fin de semaine s’est finalement soldée par une victoire de 5-0 des Frégates en finale du tournoi. Résultat, l’équipe de Beauport s’envolera vers Kansas City en pleine saison de soccer, du 7 au 10 juillet prochain, pour participer au championnat national américain de futsal.

Encore une fois on ne se fait pas d’attentes, mais avec ce qu’on a réussi à faire au tournoi de Boston, on est certain qu’on va rivaliser , estime Éli Demers-Briand.