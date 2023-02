Le cinéma canadien en vitrine à Hollywood

Les résidents et résidentes de Los Angeles ont vu apparaître deux babillards vantant la qualité du cinéma canadien dans leur ville cette semaine, dans le cadre d’une campagne de publicité du Fonds des médias du Canada et de Téléfilm Canada.

Sur les panneaux publicitaires installés au cœur d’Hollywood, on peut lire Politely kicking ass. (Sorry.) ( En toute politesse, on fait un travail incroyable. (Désolé.) ) ou encore Need Direction? Look North. ( Vos cinéastes font fausse route? Les vraies étoiles viennent du nord. ).

Cette offensive publicitaire s’inscrit dans la campagne Tout ça, c’est NOUS , qui vise à promouvoir le talent canadien à l’étranger.

Un des panneaux publicitaires «Tout ça, c’est NOUS». Photo : Soumise par la campagne «Tout ça, c’est NOUS»

Avec ces amusants et efficaces panneaux à Los Angeles, nous rendons hommage aux succès de nos compatriotes, tout en rappelant à nos amis du sud et du monde entier que nous avons d’excellentes raisons de jouer (gentiment) les gens effrontés , a déclaré Francesca Accinelli, directrice générale et cheffe de la direction par intérim de Téléfilm Canada, par voie de communiqué.