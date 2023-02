Grève de 5 jours chez Bibliothèque et Archives nationales du Québec

En Abitibi-Témiscamingue, BAnQ compte deux travailleurs syndiqués.

On n’est pas beaucoup d’employés, mais on aurait du travail pour au moins le double. Donc, si on veut rendre l’emploi attirant pour amener de nouveaux employés et continuer notre mission, il va falloir que notre emploi soit plus attrayant que ça , soutient Yannick Valiquette, technicien en documentation à Rouyn-Noranda.

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, affilié à la CSN, sont sans contrat de travail depuis mars 2020 et n’ont pas eu d’augmentations salariales depuis 2018.

BAnQ compte deux travailleurs syndiqués dans la région. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Pour Yannick Valiquette, il est important de mieux faire connaître le travail des employés de BAnQ.

On reçoit toute la documentation gouvernementale, mais aussi privée, dit-il. Comme les photographes qui nous remettent leur fonds d’archives que nous ensuite on traite, et on rend ça disponible à nos usagers : souvent des chercheurs, des étudiants ou les médias qui sont à la recherche d’informations sur des événements du passé. On pense que notre mission est importante et essentielle pour notre région.

Au terme de cette première période de 5 jours de grève, s’il n’y a toujours pas d’entente, les syndiqués pourraient débrayer pour 5 jours de plus.

Le mois dernier, les syndiqués ont voté à 94 % en faveur d'une banque de 10 jours de grève à déclencher au moment opportun.