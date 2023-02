Meurtre d’un étudiant à Halifax en 2015 : un dernier témoin se présente devant le jury

La Couronne a appelé Jordan MacEwan à la barre pour réfuter certaines des déclarations faites par l’accusée lorsqu’il a témoigné pour sa propre défense.

William Sandeson est accusé d’avoir tué Taylor Samson en août 2015. Il a plaidé non coupable, mais il a admis avoir tué la victime, arguant que c’était de la légitime défense.

William Sandeson avait précédemment témoigné qu’il croyait que Taylor Samson était à l’origine d’un violent braquage à domicile qui s’est produit tôt le matin du 14 août 2015, soit la veille du décès de la victime.

Taylor Samson, 22 ans, étudiant en physique à Dalhousie, a été tué en août 2015. Photo : Police régionale d'Halifax

Jordan MacEwan a été victime de ce braquage à domicile. Il a raconté que trois hommes se sont introduits de force dans son appartement dans le sud de Halifax et l’ont agressé. Il a prétendu qu’il était en sang et étourdi.

Il a ajouté que les trois agresseurs ont pris une petite quantité de marijuana et de champignons magiques. Il a aussi dit qu’il avait entre 8000 $ et 10 000 $ en liquide dans son appartement, mais les voleurs ne l’ont pas trouvé.

Jordan MacEwan n’a reconnu aucun de ses agresseurs, mais il a affirmé que Taylor Samson n’était pas parmi eux.

Dette de drogue

Le témoin à la barre a admis qu’il devait presque 14 000 $ à William Sandeson cet été-là. Il avait emprunté de l’argent pour acheter de la drogue et l’accusé lui facturait 250 $ par semaine en intérêts, soutient-il.

L’avocate de William Sandeson, Alison Craig, a suggéré que Jordan MacEwan avait averti son client du lien possible entre Tyler Samson et le braquage à domicile. Mais Jordan MacEwan a nié, disant que c’était la chose la plus éloignée de mon esprit .

Jordan MacEwan a mentionné qu’il n’avait pas signalé le braquage à domicile immédiatement parce qu’il voulait continuer à vendre de l’herbe et il a pensé que le dire à la police était une idée stupide .

Plaidoiries finales mercredi

C’est la deuxième fois que William Sandeson est jugé pour cette accusation. Un nouveau procès a été ordonné en 2020 après qu’un verdict d’un procès en 2017 a été annulé en appel.

Alison Craig a montré à Jordan MacEwan une transcription de son témoignage au procès en 2017, mais le témoin a déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait dit à l’époque.

Après la fin du témoignage de Jordan MacEwan, le jury a été renvoyé à la maison jusqu’à mercredi. C’est à ce moment que la Couronne et la défense présenteront leurs plaidoiries finales et que le juge James Chipman donnera des instructions finales au jury, qui pourrait commencer ses délibérations dès jeudi.