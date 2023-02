Le plus grand réservoir d’eau potable de Québec à moitié vidé

Ce nouvel équipement d'un mètre de diamètre facilitera l'entretien de l'endroit. Les travaux ont coûté 85 000 $, ils étaient jugés nécessaires, rapporte Christian Pelletier, directeur de l’entretien et de la gestion des actifs au traitement des eaux.

Il y a l'autre section du réservoir qui est pleine d'eau avec sa propre vanne. En en rajoutant une deuxième, on vient augmenter la robustesse et l'agilité pour être capable d'entretenir la vieille vanne de l'autre côté et plus tard, venir entretenir celle qu'on vient de poser là.

Christian Pelletier est directeur de l’entretien et de la gestion au traitement des eaux. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

L'immense bassin souterrain aux murs de béton a été construit entre 1930 et 1933.

La conception initiale des années 30 n'a pas toujours été conçue pour nous donner la capacité d'entretenir et faire le bon nettoyage au rythme qu'on veut. En ajoutant des équipements comme ça, on peut faire l'entretien nécessaire , explique-t-il.

La nouvelle vanne a un mètre de diamètre. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Ce réservoir d'eau potable est l’un des 27 du genre à Québec et c’est lui qui abreuve le plus de citoyens, principalement ceux des secteurs de la Basse-Ville.

« C'est un endroit qui est très important, c'est un réservoir qui donne de l'eau potable à entre 50 000 et 100 000 personnes. » — Une citation de Christian Pelletier, directeur de l’entretien et de la gestion des actifs au traitement des eaux de la Ville de Québec

D’une capacité de 136 millions de litres, il est alimenté par gravité depuis l’usine d’eau potable située sur la rue de la Faune dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

L'accès au réservoir se fait par le bâtiment de traitement des eaux situé sur les plaines d’Abraham. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Malgré son âge vénérable de 90 ans, la technologie le garde au goût du jour.

C'est un réservoir qui s'opère à distance. Depuis l'usine de Québec, les opérateurs contrôlent le remplissage, la vidange et la chloration d'eau dans le réservoir , ajoute Christian Pelletier.

Les travaux actuels n'ont aucun impact sur les citoyens, précise-t-il.

La citerne géante sera de nouveau remplie au cours des prochains jours en prévision de sa remise en service. À moins d’une mauvaise surprise, il ne sera pas vidé avant au moins cinq ans où des travaux de rénovation de la mécanique devront être effectués.