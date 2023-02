Agences de placement en santé : Québec déposera son projet de loi demain

Le gouvernement du Québec déposera demain un projet de loi afin de limiter le recours aux agences de placement de personnel et à de la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux. L'information a été confirmée par le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Au Québec, les établissements de santé publics sont de plus en plus dépendants des agences de placement privées qui leur fournissent du personnel à la pièce pour pallier l'importante pénurie de main-d'œuvre qui sévit en santé.

Or, le recours à ces agences externes, année après année, entraîne des dépenses de main-d’œuvre supplémentaires de plus en plus importantes pour le gouvernement québécois.

Entre 2016 et 2022, le recours à la main-d'œuvre indépendante a coûté 3 milliards de dollars au réseau public, selon une analyse de données des CISSS et des CIUSSS réalisée par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ dont Radio-Canada a obtenu copie.

Un rapport qui a fait bondir l'opposition, mardi matin, à l'Assemblée nationale.

Ça a augmenté de 350 % en six ans, s’est indigné le porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, Vincent Marissal. Le gouvernement, et ça fait des années qu'on le dit, a complètement perdu le contrôle.

Les agences font la loi et l'ordre, facturent des prix de fous. On a entendu, là. 100 $, 125 $ de l'heure. Je peux vous dire que c'est parfois trois fois ça. On charge des prix de fous au gouvernement.

Le député solidaire de Rosemont, Vincent Marissal, dénonce le pouvoir qu'ont acquis les agences privées dans le réseau québécois de la santé. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

« On a donné les clés de la banque de sang aux vampires, et ils se payent un méchant party. » — Une citation de Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de santé

Expliquant que son parti est prêt à collaborer avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour redresser la situation, Vincent Marissal a cependant prévenu que le ministre devra agir avec rigueur et donner un grand, grand, grand coup de barre .

Nécessaire dans l'immédiat, selon Tanguay

Le chef libéral, Marc Tanguay, n’a pas aussi prompt que son collègue solidaire à lancer la pierre aux agences privées en santé. Questionné en point de presse sur la position de son parti face à ce problème, Marc Tanguay a expliqué que, dans l’immédiat, le recours aux agences est nécessaire.

Le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, estime que le recours aux agences est nécessaire dans l'immédiat pour prodiguer aux Québécois. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Les gens qui sont en attente de chirurgies sur les listes d'attente ont besoin d'avoir accès aux soins, a-t-il rappelé. Alors, dans le très court terme, aujourd'hui, là, il est important de donner le service. Alors, ça, nous, on est en faveur pour l'accès, favoriser l'accès.

Maintenant, sur le long terme, il faut se poser la question par rapport à la place des agences, l'impact que ça a sur les infirmières et infirmiers et les professionnels de la santé. On doit s'assurer d'avoir un secteur public en santé très fort et notre système, notre accès est public. Alors, c'est une conversation , a-t-il ajouté sans prendre clairement parti dans le débat.

Possible de le faire en trois ans, croit le PQ

Au Parti québécois, on estime en revanche qu’il est possible de redresser la situation en établissant un échéancier qui conduit à une date butoir à partir de laquelle le réseau ne fera plus affaire avec des agences privées pour combler ses besoins en personnel.

Pour ça, a expliqué le porte-parole du PQ en matière de santé, de services sociaux et de soins à domicile, Joël Arseneau, il faut un plan d'investissement dans le secteur public, dans les conditions de travail du personnel et,, justement, une date butoir à partir de laquelle on ne fera plus affaire aux agences.

Questionné sur le temps qu’il faudrait pour sevrer le réseau public des agences, M. Arseneau a répondu : Moi, je n'ai pas l'ensemble des chiffres du gouvernement en ma possession, mais je pense que le gouvernement est tout à fait capable de développer un échéancier réaliste dans un horizon de 1 à 3 ans parce qu'on ne peut pas prolonger ça sur 10 ou 15 ans.

L'exode du personnel de la santé est devenu un problème majeur de gestion dans le réseau de la santé québécois. Photo : Shutterstock / Gagliardi

Rappelons que ce n'est pas d'hier que le gouvernement Legault s'inquiète de la place croissante qu'occupent les agences dans le réseau public de santé.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'était déjà attaqué au problème en octobre 2021 notamment en obligeant les établissements du réseau santé de la grande région de Montréal et de la Capitale-Nationale à mettre en place des mécanismes pour réduire leur recours à des agences de placement privées pour pourvoir leurs besoins en personnel.

Mais la pénurie de main-d'œuvre et les conditions de travail difficiles en santé, notamment le recours au temps supplémentaire obligatoire, minent les efforts du gouvernement pour redresser la situation.