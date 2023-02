La plus grande peur de Martin Carpentier était de perdre la garde de ses enfants. Encore aujourd'hui, la grand-mère maternelle de Norah et Romy Carpentier peine à comprendre cette « phobie », qu'elle a toujours trouvé irrationnelle.

Gaétane Tremblay, la mère d'Amélie Lemieux, a témoigné lors de la deuxième journée d'audience de la Comission d'enquête sur les décès de Romy et Norah Carpentier.

Bien qu'elle considérait que Martin Carpentier était un père exemplaire , elle est revenue à plusieurs reprises sur des confidences que lui a faites son ancien beau-fils dans les mois qui ont précédé le drame de juillet 2020.

Sa peur de perdre ses enfants étaient une crainte qui ne l'a jamais quitté, mais qui s'est accentuée en 2020, a expliqué Mme Tremblay au coroner Malouin.

Martin Carpentier disait notamment avoir beaucoup de difficultés à accepter l'arrivée d'un beau-père dans la vie de Romy et Norah.

« Martin n’aimait pas que quiconque d’autre que lui s’occupe de ses enfants. » — Une citation de Gaétane Tremblay, grand-mère de Romy et Rorah Carpentier

Elle a remarqué qu'il parlait de plus en plus souvent de cette crainte de perdre ses enfants. Un jour, elle lui a demandé s'il était possible qu'il soit dépressif. Il lui a répondu qu'il irait consulter son médecin. À ce jour, Gaétane Tremblay ne peut confirmer s'il y est allé.

Ça avait l'air bizarre tout ça. C’était comme quelque chose qui était irréel, irrationnel. Ça n'avait pas de sens , dit-elle.

Avant cette période, elle ne s'est jamais inquiétée de trouble dépressif.

Romy, Norah et Martin Carpentier Photo : Radio-Canada

Deux jours avant le drame

Elle se rappelle notamment de conversations où le père de famille tenait des propos incohérents, où il était plus agité et semblait plus anxieux, le 6 juillet, soit deux jours avant le drame.

En sueur, Martin Carpentier s'est présenté chez Mme Tremblay. Il lui a confié : je ne veux pas me marier, je ne veux pas vendre la maison, je ne veux pas divorcer . Il tremblait et semblait agité. Mme Tremblay lui a répondu d'aller discuter avec les personnes concernées par ces situations, dont sa conjointe du moment.

À ce moment, Martin Carpentier était en processus de divorce avec Amélie Lemieux, la mère de Romy et Norah. Il avait déjà verbalisé son intention de déménager puisqu'il était voisin de son ancienne belle-mère.

Inquiète de son état, Gaétane Tremblay est retournée le voir en soirée. Celui-ci semblait plus calme. C’était vraiment très calme, j’ai dit Martin, ça va? Oui. C’est correct , a-t-il répondu, a-t-elle rapporté.

Tout semblait normal jusqu'au 8 juillet, où Martin Carpentier a quitté vers 20 h avec ses filles pour se diriger vers un commerce de Saint-Nicolas pour manger une crème glacée.

Il me dit : "Gaétane, je vous ramène les enfants à 21 h 00, mais j'aimerais y aller tout seul avec mes filles." Il n’est jamais revenu .

Alerte Amber

Le témoignage de la grand-mère vient renforcer celui de sa fille, Amélie Lemieux, et les déclarations de son conjoint du moment, Alexandre Pelletier.

Tous les deux ont témoigné avoir demandé très tôt le déclenchement d'une alerte Amber pour retrouver les enfants.

Gaétane Tremblay se souvient notamment de la nuit où les enfants sont disparues. Elle était chez elle avec ses proches. Alex [conjoint d'Amélie] était très agité. Il ne blasphémait probablement pas après l'agent [de police], mais lui, il voulait absolument que l’alerte Amber soit déclenchée immédiatement. Il demandait d'accélérer les choses parce que ça n'allait pas assez vite. Dans sa tête, c’était stressant .

D'autres témoignages seront entendus aujourd'hui dans le cadre de cette deuxième journée d'audience, dont ceux qui ont assisté à l'accident sur l'autoroute 20, le 8 juillet 2020.