« Il y a un problème systémique au hockey junior », selon Camille Thériault

Camille Thériault est clair : la culture de la violence au hockey existe toujours et il est urgent de s’y attaquer.

L’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick a été à la tête d’un comité chargé de rédiger un rapport sur le harcèlement et l’intimidation au hockey junior majeur.

Ce rapport avait été commandé par la Ligue canadienne de hockey (LCH) en juillet 2020, après le dépôt de la demande de recours collectif de deux anciens joueurs des ligues junior de l’Ontario et de l’Ouest, Daniel Carcillo et Garrett Taylor. Un troisième plaignant, Stephen Quirk, qui a joué dans la LHJMQ , s’était ensuite joint à la procédure.

Leur demande a été rejetée par un juge ontarien au début du mois. Cependant, c’est le contenu des affidavits déposés dans le cadre de cette requête qui choque le pays.

On y a appris que des joueurs avaient été victimes d’abus, d’intimidation ainsi que de violence physique, verbale et sexuelle, notamment lors d’initiations.

Un problème qui perdure

M. Thériault dit avoir été consulté dans le cadre de la demande de recours collectif de trois anciens joueurs junior.

Camille Thériault se désole de constater que la culture de la violence persiste dans le hockey junior. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Les révélations faites dans les documents de cour l’ont certes choqué mais pas surpris.

Il y a des rumeurs là-dessus depuis longtemps , dit-il.

« À un moment donné, il faut que tout le monde accepte le fait que dans le hockey, il y a eu ce genre d’actions pendant de longues années. » — Une citation de Camille Thériault, président du comité d'examen indépendant de la LCH

Il pense qu’il est grand temps que les dirigeants des ligues de hockey au Canada cessent de demander des rapports et agissent.

Le temps d'agir

Selon M. Thériault, la LCH a les recommandations de son comité en main et c'est à elle de décider des prochaines étapes.

Toutefois, il s'inquiète qu'on s'embourbe dans les rapports.

La Ligue a révélé le rapport de son comité en janvier 2022, soit un an après l'avoir obtenu. De plus, la Ligue affirmait que le comité indépendant n’avait pas répondu entièrement aux questions soulevées et avait retenu les services du cabinet d’avocats Turnpenney Milne pour examiner en profondeur les conclusions du comité.

Pour moi, c'est de la bouillie pour les chats, parce qu’on a fait le meilleur travail possible , répond M. Thériault.

Il rappelle que dans le cadre de ses travaux, qui ont couvert la période 2014 -2019, le comité a commandé un sondage auprès de joueurs, des parents, des entraîneurs et d’autres dirigeants. À la lumière de ces résultats, le comité a constaté qu’il était clair qu’il y avait encore des problèmes dans la Ligue .

« Il y a un bris de confiance en général dans le hockey mineur et junior à travers le pays. » — Une citation de Camille Thériault, président du comité d'examen indépendant de la LCH

Camille Thériault croit qu’il est temps d’agir pour que les jeunes hockeyeurs du pays se sentent en sécurité.

La société ne tolère absolument rien de ça , constate-t-il. Des gens qui tolèrent ce genre d'action ne devraient pas être impliqués dans le hockey junior au Canada.

Avec des informations d’Alix Villeneuve