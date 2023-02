Prix des aliments : des PDG d’épiceries sommés de s’expliquer devant un comité fédéral

Lundi, ses membres ont adopté à l’unanimité une motion en ce sens d’Alistair MacGregor, député du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la circonscription de Cowichan–Malahat–Langford, sur l’île de Vancouver, et porte-parole du NPD en matière d'agriculture.

Dans un gazouillis publié lundi soir, Alistair MacGregor se réjouit de l’adoption de la motion et affirme que les dirigeants d’Empire, Loblaws et Metro doivent s’expliquer sur l'inflation des prix des aliments qu'ils ont provoquée par leurs profits .

Ces entreprises ont saisi l’occasion offerte par la conjoncture volatile des chaînes d’approvisionnement perturbées [par la pandémie, les catastrophes climatiques et la guerre en Ukraine] et le désespoir des consommateurs, pour augmenter les prix bien au-delà de ce qui serait nécessaire pour couvrir leurs propres coûts d’intrants , peut-on lire dans une étude de l’économiste et directeur du Centre for Future Work, Jim Stanford. L’étude a été préparée pour être présentée au Comité en février 2023.

En septembre, le NPD avait demandé une enquête parlementaire sur la hausse du coût des aliments afin de déterminer si les grandes chaînes d'épiceries engrangent des profits excédentaires.

Le coût de la vie augmente, et c'est difficile pour les familles de joindre les deux bouts. Et le prix des épiceries continue d'augmenter , avait alors souligné le chef du NPD , Jagmeet Singh.

Le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire est composé de 12 membres issus des quatre principaux partis politiques à la Chambre des communes.