Mesures d’urgence : la région Évangéline cherche des bénévoles

Cet organisme aide les gens notamment lors de pannes de courant, de tempêtes, d'inondations et d'évacuations. Des représentants de municipalités de la région et des pompiers en font partie.

Desmond Arsenault, membre de l'organisme, précise qu’il faut des bénévoles, notamment pour aider les gens lorsqu'un centre d’accueil est aménagé dans la région en cas de situation d’urgence.

On a besoin de bénévoles pour s’occuper de la réception, de la préparation de collations, de la nourriture, de nettoyer les douches et de choses comme ça. Et peut-être même pour aller visiter les personnes qui demeurent par elles-mêmes, les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer elles-mêmes. On a besoin de quelqu’un qui va vérifier. Il y a plein de tâches à faire pour aider les autres dans la communauté , explique-t-il.

Il précise que les bénévoles ne doivent pas être en aussi bonne forme physique que les pompiers et les policiers.

L’Organisation des mesures d'urgence compte à l’heure actuelle plus d'une dizaine de bénévoles dans la région selon Desmond Arsenault.

Elle souhaite en recruter davantage parce qu’il y a de plus en plus d’événements météorologiques extrêmes. Elle veut aussi pouvoir faire appel à des remplaçants lorsque des bénévoles s'absentent.

Avec les renseignements de Laurent Rigaux