Travail la fin de semaine : malgré la grogne, le CIUSSS MCQ persiste et signe

La PDG de l’organisation, Nathalie Petitclerc, a tenu à rappeler mardi à quel point le problème de manque de main-d’œuvre est criant. Tout en reconnaissant que faire travailler toutes les infirmières la fin de semaine n’est pas une solution parfaite, elle affirme qu’il n’y a pas d’autre option.

Nous demeurons convaincus que, face aux enjeux qui nous touchent présentement, ça va nous permettre d’éviter le recours systémique au temps supplémentaire et ça aura certainement un grand impact sur celles qui font du temps supplémentaire obligatoire (TSO) .

La mesure a suscité beaucoup de mécontentement parmi les infirmières. Le CIUSSS MCQ dit en être conscient, mais garde le cap.

Nous sommes très sensibles aux réactions du personnel infirmier et nous avons pris le temps de lire plusieurs de leurs commentaires, en contrepartie, comme établissement de santé, nous devons garantir des soins et services pour répondre aux besoins de la population dans nos secteurs qui sont ouverts sept jours par semaine, à titre d’exemple, nos CHSLD, nos soins à domicile, nos urgences, nos unités dans nos centres hospitaliers , a expliqué Mme Petitclerc.

« On fait appel à la solidarité et à l’équité. Nous avons du personnel qui est contraint et soumis au temps supplémentaire obligatoire et ce n’est pas une pression qui est équitable et répartie sur l’ensemble de nos troupes à l’intérieur de l’organisation. »