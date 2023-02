Les employés de BAnQ en grève jusqu’à samedi

Les derniers jours de négociation avec le Conseil du Trésor n’auront pas permis de trouver un terrain d’entente. Les 350 employés de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ont déclenché une grève mardi matin à travers la province. La grève doit durer 5 jours.

Ainsi, tous les édifices et sites des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale seront fermés ou auront une offre de services limités cette semaine. Au total, 13 points de services sont touchés, dont le centre BAnQ à l’Université Laval et le Complexe scientifique de Québec.

Services interrompus à la Grande Bibliothèque : Abonnement

Services téléphoniques

Le Square

Le Pavillon et emprunt de disques vinyle

Service québécois du livre adapté (SQLA)

Mise sur les rayons des nouveaux numéros de revues et de journaux

Prêt entre bibliothèques

Salles de musique

Dans la région de Québec, plusieurs dizaines de salariés sont en grève.

La convention collective entre le Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de BAnQ - CSN et le Conseil du Trésor était échue depuis trois ans.

La partie syndicale réclame une augmentation de salaire, l'amélioration des conditions de travail des employés et l'indexation des budgets d'exploitations.

Au total, ça fait 4 à 5 ans que les employés n’ont pas eu d’augmentation de salaire. Les défis que vivent ces gens-là… Ils se font ramasser par l’inflation et ont l’impression de faire du surplace , soutient le secrétaire général au Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches de la CSN , François Proulx-Duperré.

Le porte-parole syndical rapporte des vagues de démissions importantes en raison du manque de financement accordé à la BAnQ. Ça devient extrêmement difficile de maintenir les services et la stabilité de la main-d'œuvre , ajoute-t-il.

Impacts de la grève

Si la BAnQ est utilisée au quotidien par les citoyens, elle est également une ressource importante pour différents services de la fonction publique. Les ministères provinciaux, la direction de l’État civil, les coroners et différents chercheurs y ont recours régulièrement.

Ils ne seront toutefois pas en mesure d’accéder à toutes les ressources cette semaine.

« J’ai l’impression qu’il y a un manque de reconnaissance flagrant envers BAnQ . Ce sont des gens qui gardent notre mémoire collective. C'est fondamental dans notre société. Le Conseil du Trésor aurait une belle opportunité de démontrer l’importance qu’il veut donner à la mémoire collective du Québec. » — Une citation de François Proulx-Duperré, secrétaire général au Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches de la CSN

Au déclenchement de la grève, le Conseil du Trésor a demandé deux journées de négociation d'urgence, mardi et mercredi, selon le syndicat.

Le Conseil du Trésor n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.

Les négociations ont commencé en octobre 202. Au mois de janvier, la partie syndicale avait déjà prévu une banque de 10 jours de grève pour faire entendre ses revendications. Une autre grève de 5 jours pourrait donc être organisée ultérieurement.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand