Le coût des blocages à la décharge du chemin Brady s’élève à 1 M$ en décembre

Le comité permanent des finances et du développement économique de la Ville de Winnipeg a dressé, lundi, un portrait des coûts engendrés par les blocages à la décharge du chemin Brady pour l’année 2022. La Ville estime que les répercussions financières s’élèvent à près de 1 million de dollars.

Les manifestants qui avaient bloqué la route vers la décharge demandaient que les recherches des corps de femmes autochtones disparues se poursuivent à la décharge.

Le mois dernier, le comité permanent des finances et du développement économique de Winnipeg a demandé un décompte détaillé des dépenses, à la suite de l'approbation de 411 000 $ de dépenses dans ce dossier.

Le coût final des dépenses redevables prises en charge par la Ville concernant le transport des déchets dans d’autres décharges était de 405 000 $ en décembre 2022.

Le directeur du Service des eaux et des déchets de la Ville, Tim Shanks, explique que la Ville a également payé des dépenses précises de 15 000 $ pour l'entrepôt de verre et de matériaux de construction normalement déposés dans la décharge du chemin Brady.

À cela s'ajoutent 40 000 $ de dépenses supplémentaires diverses, incluant celles liées à la sécurité. Durant le rapport verbal, Tim Shanks a déclaré que la Ville a perdu 454 000 $ de revenus alors que les usagers ne pouvaient pas utiliser le service de la décharge.

Le coût financier total s’élève donc à 915 000 $, de l'avis de M. Shanks.

Le rapport final attendu en avril

Le rapport de lundi comprend les données pour 2022 seulement. M. Shanks affirme que les fonctionnaires de la Ville ont reçu les données de janvier il y a une semaine et qu'ils travaillent déjà sur le prochain rapport.

La conseillère du quartier de Waverley West, Janice Lukes, a lancé un appel aux différents ordres de gouvernement afin qu’ils aident à couvrir les dépenses de la Ville.

Le président du comité permanent des finances et du développement économique, Jeff Browaty, trouve cette demande prématurée . Selon lui, il est encore trop tôt pour dire si la Ville a besoin de soutien financier ou non .

Rebecca Contois, Morgan Harris et Marcedes Myran sont parmi les quatre victimes d'un meurtrier au Manitoba. Photo : (Ipinasa ng Winnipeg Police Service at Darryl Contois)

Des blocages partiels ont eu lieu les 11, 13 et 14 décembre, selon la Ville. Un campement plus permanent a été mis en place le 18 décembre, et le dépotoir a été totalement fermé de ce moment-là jusqu'au 31 décembre, d'après M. Shanks.

Une partie des restes de Rebecca Contois, 24 ans, ont été retrouvés dans la décharge du chemin Brady en juin 2022. Le Service de police de Winnipeg croit qu'elle est l'une des quatre femmes qui auraient été tuées par le tueur en série présumé Jeremy Skibicki.

Selon les policiers, les corps de deux autres femmes, Morgan Harris et Marcedes Myran, se trouveraient à la décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg. L’emplacement des restes d'une quatrième femme non identifiée, que la communauté a nommée Mashkode Bizhiki'ikwe (Buffalo Woman), demeure inconnu.

La décharge n'a été rouverte au public que le 6 janvier.

Avec les informations de Cameron MacLean