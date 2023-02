L’inflation annuelle a ralenti à 6,4 % aux États-Unis le mois dernier

Associated Press

Associated Press

Les prix à la consommation ont augmenté de 6,4 % en janvier par rapport au même mois l'an dernier, contre une hausse de 6,5 % en décembre. Ce septième ralentissement consécutif d'une année à l'autre place l'inflation bien en deçà de son récent sommet de 9,1 %, atteint en juin. Pourtant, elle reste largement au-dessus de l'objectif d'inflation annuelle de 2 % de la Réserve fédérale.

Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5 % de décembre à janvier, ce qui est beaucoup plus élevé que la hausse de 0,1 % de novembre à décembre. L'essence, la nourriture et les vêtements plus chers ont alimenté l'inflation en janvier.

La Fed a relevé de manière dynamique son taux d'intérêt de référence au cours de l'année écoulée, pour le porter à son plus haut niveau en 15 ans dans le but de maîtriser l'inflation galopante.

L'objectif de la banque centrale est de ralentir les emprunts et les dépenses, de ralentir le rythme des embauches et de soulager la pression ressentie par de nombreuses entreprises pour augmenter les salaires afin de trouver ou de garder des travailleurs.

Les entreprises répercutent généralement leurs coûts de main-d'œuvre plus élevés sur leurs clients sous la forme de prix plus élevés, contribuant ainsi à alimenter l'inflation.

Aucun effet sur l'emploi

Jusqu'à présent, la majeure partie du ralentissement de l'inflation est attribuable à l'assainissement des chaînes d'approvisionnement et aux baisses antérieures des prix de l'essence. Mais les hausses de taux de la Fed — huit depuis mars de l'année dernière — n'ont eu aucun effet perceptible sur le marché du travail américain, qui reste exceptionnellement solide.

Le taux de chômage a reculé à 3,4 %, son niveau le plus bas en 53 ans, et les offres d'emploi restent élevées. La vigueur du marché du travail a, à son tour, contribué à soutenir les dépenses de consommation, qui sous-tendent l'essentiel de l'économie américaine.

De nombreux économistes s'attendent à ce que l'inflation ralentisse à environ 4 % plus tard cette année. Mais elle pourrait plafonner à ce stade tant que les embauches et les gains salariaux demeureront vigoureux. La Fed pourrait alors se sentir obligée de maintenir des taux d'emprunt élevés jusqu'en 2024, ou même de les augmenter encore cette année.

Des responsables de la Fed, s'exprimant la semaine dernière, ont souligné leur conviction que d'autres hausses de taux d'intérêt étaient à prévoir. La Fed s'attend à effectuer deux autres hausses de taux d'un quart de point lors de ses réunions de mars et de mai. Ces augmentations porteraient son taux de référence à une fourchette de 5 % à 5,25 %, son niveau le plus élevé en 15 ans.

La Fed a relevé son taux directeur d'un quart de point lors de sa dernière réunion le 1er février, après avoir effectué une hausse d'un demi-point en décembre et quatre hausses de trois quarts de point précédemment.