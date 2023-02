La Nouvelle-Écosse octroie 80 000 $ au Musée des Acadiens des Pubnicos

La subvention vise spécifiquement le Centre de recherche du musée et a été versé la semaine dernière par le ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine.

L'objectif est la modernisation du Centre de recherche père Clarence d'Entremont.

Ça veut dire surtout de se préparer pour le Congrès mondial acadien 2024 et de mettre de l'information sur la généalogie pour que les gens puissent venir nous voir , fait valoir la directrice du Musée des Acadiens des Pubnicos, Bernice d'Entremont.

Musée des Acadiens des Pubnicos, à Pubnico-Ouest en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Mise en valeur des archives

La numérisation d'innombrables documents d'archives et vidéos, la mise en valeur des informations généalogiques et d'éléments clés de l'histoire des Acadiens de la région du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse font partie des priorités.

Selon Mme d'Entremont, de plus en plus de gens viennent d'un peu partout pour trouver des informations au centre de recherche.

C'est intéressant de voir les gens venir de la Louisiane, par exemple, pour trouver de la descendance acadienne , laisse savoir la directrice. Il y a aussi de plus en plus d'universités qui vont faire de la recherche et demandent différentes choses au centre de recherche.

Améliorer l'expérience des visiteurs

Grâce à la modernisation du Centre de recherche père Clarence d'Entremont, le Musée des Acadiens des Pubnicos espère aussi bonifier l'expérience des visiteurs en ajoutant des informations sur l'histoire de la région dans ses salles principales.

Dans le coin on dit qu'on vient du Cap-Sable, mais ce n'est pas très bien connu , explique Bernice d'Entremont. C'est une partie historique, qui n'existe plus, et on aimerait pouvoir expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Aussi, de parler qu'on était ici en 1653 et qu'on est retourné sur nos terres. Alors c'est de prendre l'information que nous connaissons et l'exposer d'une meilleure manière dans notre musée.

Une poupée exposée au Musée des Acadiens des Pubnicos. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Le musée, qui existe depuis 1979, possède notamment des microfilms, des photographies, des enregistrements sonores, des cartes géographiques, des concessions de terre, des correspondances et des registres d'églises.

Une grande majorité de son matériel provient de la collection privée du père Clarence d'Entremont, un historien et archiviste natif de la région de Pubnico et décédé en 1998.