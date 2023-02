Val-d’Or est finaliste pour un Mérite Ovation municipale

La candidature de Val-d'Or a été retenue dans la catégorie Sécurité publique, pour sa stratégie sur l’itinérance mise en place à l’été 2022.

Cette stratégie visait à améliorer l’information et la sensibilisation auprès de la population et des commerçants, animer le centre-ville et en assurer la propreté.

La roulotte motorisée Petapan a aussi permis à différents partenaires d’intervenir sur le terrain auprès de la clientèle itinérante en lui offrant différents services.

Dans un bilan tracé l’automne dernier, le Comité stratégique en itinérance de Val-d’Or estimait que sa stratégie avait permis d’améliorer sensiblement la situation au centre-ville.