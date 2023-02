Marie Berckvens est la nouvelle directrice des Éditions du Blé.

Originaire de Belgique, la jeune femme prendra officiellement ses fonctions le 1er mars.

Diplômée en droit et en journalisme, Marie a toujours été attirée par le monde de l’édition. Elle connaît bien les milieux culturels et associatifs du Manitoba, ayant été journaliste à La Liberté, chargée des communications et des projets culturels à l’Alliance Française ou encore coordinatrice à l’Accueil francophone , indique le communiqué.

J’entame cette nouvelle mission avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation. Les Éditions du Blé fêteront leurs 50 ans en 2024, un anniversaire qu’il sera important de célébrer , affirme la nouvelle directrice, toujours dans le communiqué.

Marie Berckvens s’occupait déjà, depuis avril 2022, des réseaux sociaux de la première maison d'édition francophone de l'Ouest canadien à travers son entreprise CréAction Marketing.

Basées à Winnipeg, les Éditions du Blé publient des oeuvres de plusieurs dizaines d'auteurs, parmi lesquels Roger Léveillé, Lise Gaboury-Diallo, Amber O'Reilly, Katrine Deniset, Laurent Poliquin ou encore Charles Leblanc.