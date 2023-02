Incident mortel le 24 décembre : la formation des videurs de bar a des lacunes en N.-É.

La police régionale de Halifax continue d’enquêter sur la mort de Ryan Sawyer, après que les agents l’ont trouvé inconscient à l’extérieur d’un bar de Halifax aux premières heures du 24 décembre.

La mort de l’homme de 31 ans a été déclarée comme étant un homicide quelques jours plus tard, mais la police régionale de Halifax n’a pas encore porté d’accusations.

Wayne MacKay, professeur de l’Université Dalhousie, à Halifax, affirme qu’il y a un vide législatif important en ce qui concerne les règles relatives à la sécurité interne dans les bars de la province.

La province devrait réexaminer les lois actuelles et déterminer si elles vont assez loin, d’après lui.

Une formation obligatoire et des sanctions

Pour prévenir les comportements violents inutiles entre les videurs de bar et les usagers, Wayne MacKay affirme qu’il doit y avoir une réglementation efficace pour rendre la formation obligatoire pour le personnel et créer des sanctions importantes en cas d’infraction.

Le fait d’avoir une norme de pratique pour le personnel de sécurité dans les bars rassurerait le public, croit-il, mais il serait également rassurant pour le personnel de connaître les limites.

Je pense que l’un des avantages de la réglementation et de l’éducation, c’est que toutes les personnes concernées sachent plus clairement où sont les limites.

Une altercation entre un videur de bar et une victime

Un témoin qui se trouvait à l’extérieur du bar de Halifax au moment du drame du 24 décembre a dit qu’il avait vu une altercation dans les instants qui ont précédé l’arrivée de la police. Le témoin a tourné une courte vidéo sur les lieux et a affirmé à CBC News qu’il avait vu un videur maîtriser la victime dans une prise d’étranglement.

Le porte-parole de la police régionale de Halifax, le gendarme John MacLeod, ne voulait pas dire si le personnel du bar avait eu une altercation avec Ryan Sawyer avant l’arrivée des agents.

Pas la première fois que ça arrive

Ce n’est pas la première fois qu’un client d’un bar meurt à Halifax. Stephen Cyril Giffin est décédé le jour de Noël 1999 après avoir été battu par des videurs dans un ancien bar de Halifax. Deux hommes accusés d’homicide involontaire ont été acquittés.

En 2010, le gouvernement néo-démocrate de l’époque a présenté la Loi sur les services de sécurité et d’enquête. Il a franchi les trois lectures, mais n’a jamais été promulgué. Il aurait fallu que le personnel de sécurité interne soit accrédité et formé dans un certain nombre de domaines.

La Loi sur les détectives privés et les gardes privés est en vigueur depuis 1989, mais le personnel de sécurité interne comme les videurs en sont exemptés.

Un porte-parole du ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Brad Johns, a déclaré que le ministre avait demandé au personnel d’examiner la Loi sur les services de sécurité et d’enquête après le décès de Ryan Sawyer.

Le ministère des Services internes, qui est responsable de la Division de l’alcool, des jeux, du carburant et du tabac, a également refusé une demande d’entrevue.

Un meilleur entraînement

Lawrence Conrad, directeur d’une compagnie de sécurité régionale, dit que la situation pourrait être améliorée par une meilleure formation.

Lawrence Conrad, directeur d'une compagnie de sécurité, est en faveur d'une meilleure formation pour les videurs de bar. Photo : Gracieuseté : Independent Security Services Atlantic

Il prétend que plusieurs bars du centre-ville d’Halifax ont demandé à son entreprise, Independent Security Services Atlantic, de former leur personnel après la mort de Stephen Cyril Giffin en 1999.

Lawrence Conrad est dans l’industrie de la sécurité depuis 30 ans et fournit des véhicules blindés et des services de sécurité en uniforme, employant environ 250 gardes de sécurité. Le personnel offre également de la formation sur le recours à la force et le contrôle d’accès.

Le personnel chargé de la sécurité dans les bars devrait être accrédité et formé selon les mêmes normes, estime-t-il.

« C’est un environnement instable. C’est probablement l’une des pires situations que vous pouvez avoir, d’avoir quelqu’un sans formation. » — Une citation de Lawrence Conrad, directeur d’une compagnie de sécurité régionale

Il n’est pas nécessaire que quiconque soit blessé, et encore moins tué, lorsque le personnel du bar tente de retirer un client d’un établissement, poursuit-il.

Quand les choses vont mal, c’est l’entraînement qui s’enclenche. Et s’il n’y a pas d’entraînement, alors votre émotion de base va prendre le dessus , clame le responsable.

Les mêmes mécanismes juridiques qui régissent son entreprise peuvent être utilisés pour normaliser l’industrie des videurs de bar, dit-il.

« Si cela n’est pas réglé, cela (la mort de quelqu’un) se reproduira. Il ne fait aucun doute que cela se reproduira. » — Une citation de Lawrence Conrad, directeur d’une compagnie de sécurité régionale