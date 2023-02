Nikki Haley ouvre le combat contre Donald Trump

Dès qu’on leur demande de nous parler de Nikki Haley, qui se lance dans la course à l’investiture du Parti républicain pour la présidentielle de 2024, les sourires sont fiers et éloquents.

Elle veut que Bamberg et son pays réussissent, explique le pasteur de l’église du coin entre deux bouchées de pain. C’est une personne remarquable.

C’est une personne qui a de belles valeurs, renchérit sa voisine. À peu près tout le monde parmi la population des 3000 résidents connaît Nimrata Nikki Randhawa, connue aujourd'hui sous le nom de Nikki Haley.

Née de parents indiens sikhs qui se sont d'abord établis à Vancouver, puis ont déménagé à Bamberg, Nikki Haley est née dans cette communauté plutôt conservatrice. C’était la première famille indienne à s’établir ici.

Phyllis Schwarting a très bien connu les parents de Nikki à qui d’ailleurs elle a enseigné.

Une élève polie avec de bonnes manières, c’est une fille de Bamberg qui fait la fierté de la ville, dit l’enseignante retraitée.

Bamberg, la ville natale de Nikki Haley abrite environ 3000 âmes Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Élue en novembre 2010 gouverneure de la Caroline du Sud, l’enfant chérie de Bamberg a en effet fait un sacré bout de chemin.

Elle était la première femme gouverneure de l’État, elle est indo-américaine et c'était aussi une première dans l'État de Caroline du Sud d'avoir quelqu'un qui n'était pas un gouverneur blanc, explique Danielle Vinson, professeure de politique et d’affaires internationales à l’Université Furman de l’État. Je pense donc qu'elle a ouvert la porte à un peu plus de diversité au sein du Parti républicain de l'État.

Une gouverneure qui s’est illustrée lors de catastrophes naturelles comme des ouragans, mais aussi lors d’une fusillade qui a fait neuf morts dans une église de Charleston. Neuf Afro-Américains battus de sang-froid par un tireur suprémaciste blanc.

Nikki Haley a brillé lors de ses mandats comme gouverneure républicaine de l'État de la Caroline du Sud Photo : Getty Images / Chris Keane

Nous nous réveillons ce matin avec le cœur et l’esprit de Caroline du Sud brisés par cette horreur , dira-t-elle lors de sa conférence de presse. Les appuis sont nombreux et lui permettent d’occuper le poste de gouverneur de la Caroline du Sud de 2011 à 2017. Un départ plus tôt que prévu alors que Donald Trump lui demande de devenir ambassadrice aux Nations unies dans son administration.

Une relation tumultueuse avec Trump

Sa relation avec Donald Trump a eu des hauts et des bas. D’abord dans la course à l’investiture républicaine de 2016, elle avait soutenu Marco Rubio contre Donald Trump, défendant le sénateur floridien face à un homme d’affaires qui refusait de publier ses déclarations fiscales. Ce qui n’a pas empêché celui-ci de la choisir comme chef de la diplomatie américaine à l’ ONU , lui faisant quitter prématurément son poste de gouverneure de la Caroline du Sud.

Comme ambassadrice aux Nations unies, Nikki Haley a dû défendre les positions parfois tranchantes de Donald Trump Photo : afp via getty images / HECTOR RETAMAL

À l’ ONU , dans un style parfois tranchant, elle a défendu les positions controversées du président républicain, comme celle de déménager l’ambassade américaine à Jérusalem, par exemple.

Mais, perdant progressivement son influence face à une Maison-Blanche plutôt chaotique sur la scène internationale, elle a donc quitté son poste après moins de deux ans, se sentant un peu trop à l’étroit coincée entre Mike Pompeo, secrétaire d’État de Trump, et John Bolton, son conseiller en sécurité nationale.

Nikki Haley quitte donc l’administration Trump, mais lui demeure loyale, promettant de faire campagne pour son ancien patron. Elle publiera ensuite son livre With all due respect donnant l’impression qu’on allait la revoir bientôt dans un rôle prépondérant en politique.

Une femme ambitieuse

Chip Felkel, un stratège républicain de Caroline du Sud, n’est pas du tout surpris que Nikki Haley soit rendue à ce point de sa vie où elle veut se mesurer à Donald Trump, pour l’obtention de l’investiture du parti pour tenter de ravir la Maison-Blanche aux démocrates.

C’est une femme ambitieuse et calculatrice, croit-il. Sa candidature pour l’investiture républicaine pour l’élection de 2024, elle l’avait planifié de longue date. Quant à savoir si elle a de bonnes chances de gagner, il reste prudent.

Trump n’a pas vraiment digéré que Haley se présente contre lui. Quand il a eu vent de sa candidature, il s’est empressé de ressortir les déclarations de son ancienne ambassadrice qui jurait ne jamais se présenter pour le poste suprême.

Nikki Haley et Donald Trump, au temps de l'entente encore cordiale, lorsqu'elle démissionne de son poste d'ambassadrice Photo : Getty Images / Mark Wilson

N’empêche, Nikki Haley ouvre ainsi la porte officielle à une course à l’investiture républicaine.

De réelles chances?

Le risque de se faire balayer par les trumpistes peut-il l’éliminer bien vite de la course à l’investiture républicaine pour 2024?

Pas forcément, croit Danielle Vinson, professeure de politique et d'affaires internationales de l’Université Furman de la Caroline du Sud. Je pense que Nikki Haley peut attirer les femmes conservatrices et les électrices indépendantes. Elle peut aussi convaincre les jeunes électeurs qui se considèrent encore comme républicains.

Chip Felkel, lui, pense que la carte de la diversité et celle de l’expérience auprès de Trump sont des atouts pour Nikki Haley.

« C'est une fille d'immigrés, une femme qui a une origine ethnique. Une grande politicienne qui est restée dans l'administration Trump assez longtemps pour revendiquer une certaine authenticité et elle n'est pas restée assez longtemps pour être trop marquée par l’héritage de Donald Trump. » — Une citation de Chip Felkel, stratège républicain en Caroline du Sud

Il reste que la faiblesse de Nikki Haley demeure l’absence d’opposition auquel elle a fait face pendant sa carrière politique.

Présidente, comment gérera-t-elle avec le Congrès? se demande Danielle Vinson. Elle n'a jamais eu à s'inquiéter d'une législature contrôlée par le parti opposé lorsqu'elle était gouverneure, et elle n'a eu à s'inquiéter que de travailler réellement avec les républicains.

Phyllis Schawarting, ancienne enseignante de Nikki Haley, a bon espoir que son ancienne élève remporte la course contre Trump Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Phyllis Schwarting, l’ancienne enseignante au primaire de Nikki Haley, pense que les Américains vont tomber sous son charme. Mais face à Trump alors? Peut-elle gagner?

Trump n’a aucune chance ici, assure-t-elle avec un grand sourire.

Se lancer dans une course à la présidence coûte cher, il faut convaincre les généreux donateurs. Nikki Haley a-t-elle un profil suffisamment national pour séduire? Si elle n'obtient pas l’investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, face à Trump ou même à DeSantis qui ne s’est pas encore lancé officiellement dans la course, quel serait le plan B pour Nikki Haley?

Difficile à dire, selon Chip Felkel. Je pense qu'elle calcule qu'elle peut peut-être essayer d’être la colistière de DeSantis si celui-ci gagnait. Mais il faut rappeler que personne ne se présente à la vice-présidence.