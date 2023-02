Rituels d’initiation dégradants : le président des Saguenéens de Chicoutimi indigné

Le président des Saguenéens de Chicoutimi, Richard Létourneau, a été dégoûté de lire et d’entendre les révélations d’anciens joueurs juniors au sujet des rituels d’initiation violents et dégradants commis dans des ligues du Québec et de l’Ontario, entre 1979 et 2014.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, celui qui est aussi président de l’Assemblée des membres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a réagi à la chronique du journaliste Martin Leclerc, publiée hier sur le site internet de Radio-Canada.

Il faisait état d’initiations au cours desquelles des joueurs, souvent mineurs, ont fait l’objet d’abus, de violences sexuelles et ont été humiliés.

« Je vais le dire honnêtement, j’ai été complètement abasourdi. J’ai été désagréablement surpris de voir jusqu’à quel niveau certaines organisations, joueurs et équipes ont été dans l’élaboration d’initiations. » — Une citation de Richard Létourneau, président, Saguenéens de Chicoutimi

Richard Létourneau a qualifié d’ abjects les gestes posés par d’anciens joueurs. Les faits rapportés se seraient produits au sein de 38 équipes sur 60 au cours d'une période de 40 ans.

Il rappelle que depuis l’arrivée de Yanick Jean à la barre des Saguenéens, une politique de tolérance zéro a été mise en place. C’était il y a huit ans et depuis ce temps, les initiations ne sont plus permises dans les rangs des Bleus.

Une rencontre a eu lieu lundi soir, impliquant des joueurs et des membres de la direction. Elle était déjà au programme, mais le sujet des abus rapportés a été discuté.

Chaque mois, on a une activité. Hier, c’était comment composer avec les médias sociaux et être respectueux et conscientisé , a-t-il rapporté.

Chez les Saguenéens, la sensibilisation et la communication priment.

C’est là que c’est important d’avoir une bonne communication avec nos joueurs. Que ce soit à partir de notre capitaine et assistants qui sont supposés être le lien entre les joueurs et les instructeurs. Et avec la proximité entre les instructeurs adjoints et les joueurs. Une bonne communication réduit de beaucoup le risque , fait-il valoir.

Des squelettes dans le placard?

Richard Létourneau n’écarte pas la possibilité que des histoires similaires concernant les Saguenéens d’autrefois surgissent. Il en serait toutefois surpris.

Gilbert Delorme et Yanick Jean, d’ex-joueurs, ont rapporté ne jamais avoir subi ou constaté de tels abus.

Ce qui est important, c’est que ce qui est arrivé n’arrive plus , insiste Richard Létourneau.

La LHJMQ a instauré des mesures pour sensibiliser les joueurs et les organisations à l’importance d’éliminer des pratiques archaïques et rétrogrades comme celles rapportées lundi. Des des programmes d’aide et des lignes téléphoniques ont été mis en place pour les joueurs.

Une chose qui est sûre, avec tout ce qui est sorti hier, ça va obliger toutes les organisations à avoir une politique zéro , conclut Richard Létourneau.

Dégoûtant, dit Richard Martel

Le député fédéral de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, a lui aussi réagi aux révélations entourant les initiations au hockey junior.

Ces dernières allégations d'abus sont incroyablement troublantes et dégoûtantes. Les Canadiens s'attendent à ce que justice soit faite. Il n'y a pas de place pour ce genre de comportements indignes dans aucun sport ou segment de la vie canadienne , a déclaré le politicien et ex-entraîneur de hockey.

Richard Martel estime que gouvernement n’en fait pas assez pour s'attaquer au problème du harcèlement, des abus et de la discrimination dans le sport.

Le gouvernement doit mettre en place des mécanismes pour empêcher toute forme d’abus. Le sport devrait permettre aux athlètes de développer leur sens civique, éthique et moral , a déclaré Richard Martel, qui n'a pas voulu accorder d'entrevue.

Avec Frédéric Tremblay