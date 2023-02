Expropriations : Ottawa « met la charrue avant les boeufs » croit un avocat

Ottawa a confirmé lundi soir que les expropriations étaient enclenchées pour permettre la construction de la voie de contournement de Lac-Mégantic. Dans une déclaration, le ministre fédéral des Transports a annoncé qu'un avis d'intention d'exproprier avait été publié dans le Registre foncier du Québec pour les parcelles nécessaires au projet.

Me Frédéric Paré représente une vingtaine de propriétaires et seulement quelques-uns ont réglé leur dossier avec Ottawa. Il rappelle qu'un référendum doit avoir lieu cette semaine dans la Municipalité de Frontenac concernant la voie de contournement, à savoir si les citoyens sont pour ou contre le projet. Et en plus, on attend toujours des autorisations dans ce dossier-là, soutient l'avocat. Autant du côté de la CPTAQ (Commission de protection du territoire agricole du Québec) que de l'Office des transports du Canada, on n'a pas donné le feu vert au projet.

S'il se doutait bien que le couperet allait tomber lorsque le ministère des Transports a annoncé qu'il mettait un terme aux négociations, il ne s'attendait pas à ce que cela soit fait aussi rapidement.

L'UPA de l'Estrie est allée en appel de la décision de la CPTAQ , et l'Office des transports du Canada a son mot à dire sur le tracé et les mesures d'atténuation sur [l'environnement] et ne s'est pas encore prononcé , martèle-t-il.

Il ajoute que tout n'est pas terminé cependant pour ceux qui refuseraient de céder leur terre, comme la nomination d'un médiateur ou encore d'autres négociations sur l'offre monétaire.

« Présentement, aucune offre n'est sur la table. [...] À partir de [maintenant], mes clients ont 30 jours pour décider s'ils contestent le droit du gouvernement d'exproprier. » — Une citation de Me Frédéric Paré

Néanmoins, l'avocat croit que le gouvernement ne laissera plus traîner le dossier, et que celui-ci devrait être clos d'ici quelques mois. La voie procédurale que prendrait le fédéral serait assez expéditive , estime-t-il.

La mairesse de Lac-Mégantic n'est pas surprise

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, n'a pas voulu commenter la situation. Par courriel, elle a toutefois mentionné que l'annonce ne nous prend pas par surprise .

Le ministre Alghabra, lors de sa visite en janvier dernier, avait déjà annoncé que les négociations avec les propriétaires n’étaient pas prolongées. La volonté des gouvernements est claire : le projet va de l’avant. Pour tous les citoyens qui espèrent la réalisation de la voie de contournement depuis près de 10 ans, c’est rassurant de voir que le projet avance. Chaque jour qui passe nous le rappelle, nous avons collectivement un devoir d’agir , affirme-t-elle.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur