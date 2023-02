L’Île-du-Prince-Édouard perdra bientôt trois médecins

Le Dr Hal McRae, un médecin de famille, a été le premier à annoncer son départ. Il a l'intention de fermer son cabinet le 20 avril, au grand désarroi de bon nombre de ses patients.

Bev Cornish est l'une des quelque 2100 personnes touchées. Elle a appris au début février, dans une lettre, qu'elle allait bientôt perdre son médecin de famille.

Je suis dévastée. C'est un incroyable médecin, si gentil, rempli de compassion. C'est une grande perte pour tout le monde , dit-elle.

Dans sa lettre, envoyée à ses patients le 7 février dernier, le Dr Hal McRae explique qu'il a pris la décision déchirante et extrêmement difficile d'arrêter de travailler au printemps prochain.

« Il est devenu de plus en plus difficile de soigner les patients dans le système actuel, et pour moi, ce n'est plus viable. »