Un projet immobilier majeur à Bridgewater pourrait prendre 30 ans à achever

Le conseil municipal a récemment approuvé une proposition de 886 logements situés dans un champ et des terrains boisés à la périphérie de la ville. Son projet le plus important à date.

Le maire David Mitchell croit que ce sera la solution pour soulager la pénurie de logements puisque le taux d'inoccupation de Bridgewater est très près de zéro .

Le maire de Bridgewater, David Mitchell, affirme qu'il est dans l'intérêt des résidents et de la province de maintenir les services dans certains des appartements de Drumlin Hills. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Nous avons beaucoup de gens qui essaient de déménager dans cette région , dit-il. Certains médecins de famille sont même partis parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une maison pour leur famille.

Croissance en zone rurale

Bridgewater est l'une des rares municipalités rurales à croître dans la province.

Sa population a augmenté de 3 % entre 2016 et 2021 pour s'établir à 8790. La ville devrait atteindre 10 000 habitants d'ici 2036.

Le projet immobilier d'envergure sera bâti par Marchand Developments. Il y aura un mélange d'immeubles à logements multiples de cinq et six étages et de maisons en rangées. Le projet comprend aussi deux nouvelles rues, un cours d'eau, ainsi qu'un grand parc et des sentiers qui relient les habitations aux terrains boisés à proximité.

Un plan préliminaire pour le projet qui créerait 886 nouveaux logements à Bridgewater. La phase 1 est visible en orange. Photo : Gracieuseté du bureau d'architechture et d'urbanisme Zzap

Marchand Developments paiera une partie de la facture , mais le montant n'a pas encore été déterminé. Il doit aussi y avoir des logements à prix abordable dans ce projet, mais leur nombre reste aussi à définir.

Le constructeur réalisera le projet en trois phases et la ville lui donne 10 ans pour compléter chaque phrase.

Un échéancier trop long ?

L'urbaniste de la ville, Mackenzie Childs, croit que c’était important d’avoir des balises dans l’accord avec le promoteur pour s'assurer de suivre le plan .

Si le promoteur n'atteint pas ces objectifs, le conseil pourrait annuler l'accord et allouer les parcelles de terre restantes à d'autres projets.

Nous n'avons pas vraiment vu de projets à si long terme ici avant , dit Mackenzie Childs.

Le maire ajoute que la ville a besoin de temps pour s'assurer que toutes les infrastructures sont en place, pour accueillir tous ces gens. Il fait valoir que la ville est au milieu d'une mise à niveau du système des égouts et de traitement des eaux usées.

Mackenzie Childs dit que la ville a inclus des date de complétion pour chaque phase pour s'assurer que le projet immobilier se déroule dans les temps. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Jeff Biggar, professeur en planification et urbanisme à l'Université Dalhousie, pense qu'une fenêtre de 30 ans est inhabituelle .

Surtout que Bridgewater, a une population croissante et ne peut pas construire de logements assez rapidement , dit-il

Il croit que la ville aurait dû pousser pour un échéancier plus court au départ même en sachant qu'inévitablement il peut y avoir des retards .

Le promoteur espère commencer la construction des 492 logements de la première phase d'ici la fin de cette année ou au début de 2024.

D'autres projets en cours

Bridgewater étudie encore la possibilité d’un projet de 400 logements pour un nouveau quartier sur le chien Glen Allan.

La ville a déjà approuvé deux grands projets d'environ 70 unités au centre-ville sur la rue King. Mais l'un de ces deux projets est actuellement en appel.

Puis il y a le projet du village Treehouse, sur la rue Pearl, un projet de la province qui doit se terminer ce printemps. Les 30 maisons de ce projet ont déjà été vendues.