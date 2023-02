Les interventions en santé mentale, un poids croissant pour la police du Nord de l’Ontario

À Sault Sainte Marie, le budget de la police a augmenté d'environ 8 millions de dollars depuis 2019, passant de 25,5 millions de dollars à environ 32 millions de dollars en 2022.

Le conseil municipal a adopté son nouveau budget pour 2023 qui prévoit une nouvelle hausse du financement de ses services de police.

Pendant ce temps, dans le Grand Sudbury, le budget de la police est passé de 63 millions de dollars en 2020 à 68 millions de dollars en 2022. Si le conseil municipal adopte son projet budget, le financement des services policiers passera à environ 73 millions de dollars.

Le Service de police de Thunder Bay quant à lui, a demandé une hausse de 4,2 millions de dollars pour ses frais d'exploitation et sa commission des services policiers.

Les budgets de la police de Timmins et de North Bay ont également augmenté, mais pas de façon aussi draconienne.

Ces augmentations surviennent alors que de nombreux militants, dans la foulée de la mort de George Floyd aux États-Unis, demandent une réduction des budgets des services policiers. Ils préfèreraient que ces fonds soient redistribués vers les services sociaux et l’intervention de travailleurs sociaux en cas de crises liées à la santé mentale.

Plusieurs facteurs font pression sur les coûts policiers

Des services policiers du Nord de l’Ontario ont indiqué qu'en général, le coût des services de police a augmenté considérablement en raison de l'inflation.

À cela s'ajoute le défi de la pénurie de personnel.

Ces services policiers affirment qu'ils ne peuvent pas ajouter des ressources nécessaires pour s’attaquer à une augmentation des crises causées par des troubles de santé mentale, sans plus de personnel.

Les gens doivent savoir que le maintien de l'ordre coûte cher, avec l'augmentation des appels de violence et de crise et de crise de santé mentale, d'armes et de drogues , affirme Lincoln Louttit, du Service de police de Sault-Sainte-Marie.

L'année dernière seulement, M. Louttit a indiqué que le service de police a reçu environ 800 appels liés à la santé mentale.

À titre de comparaison, Sudbury a reçu environ 1000 appels du genre en 2020. Ce nombre a bondi à plus de 2500 en 2022.

Les coûts d’une unité dédiée pour les crises en santé mentale

Il y a beaucoup de personnes impliquées dans ces appels de service, donc c'est ce qui fait vraiment grimper les coûts, c'est la complexité et la nature de plus en plus violente des appels de service que nous avons vu dans cette communauté , affirme Lincoln Louttit.

De nombreux services de police du Nord-Est, comme celui de Sault-Sainte-Marie, disposent d'équipes mobiles d'intervention rapide en cas de crise, au sein desquelles les policiers sont jumelés à un clinicien ou à un infirmier en santé mentale pour répondre aux appels liés à la santé mentale.

Le sergent Matt Hall, qui fait partie de l'unité d'intervention communautaire du Service de police du Grand Sudbury, dit qu'il aimerait que les équipes mobiles d’intervention de la ville prennent de l'ampleur.

Matt Hall (à droite) en compagnie du chef du Service de police du Grand Sudbury Paul Pedersen. Photo : Twitter/@ChiefPaul_GSPS

Une mesure qui pourrait coûter plus d'argent.

Les gens sont préoccupés par l'augmentation du budget. Je le comprends , indique-t-il.

Notre communauté a besoin de services comme celui-ci avec nos équipes de santé mentale pour être en mesure de fournir de meilleurs soins aux membres de notre communauté. Et ce sont les bons soins et les soins les plus professionnels que nous pouvons fournir , ajoute-t-il.

Le budget proposé pour la police de Sudbury en 2023 ne prévoit pas d'augmentation des fonds ou de personnel pour l'unité.

L’unité de crise en santé mentale de Sudbury a été créée en 2021, mais d'autres services policiers du Nord-Est ont été beaucoup plus rapides à répondre au besoin de professionnels de la santé mentale lors des appels de crise.

North Bay a commencé son unité en 2014 et Sault-Sainte-Marie gère son programme depuis 2015.

La violence rend un retrait plus complexe

Si ces unités d'intervention communautaire représentent une innovation en matière d’intervention, l'objectif n'a pas été de retirer complètement la police de ces appels. Il faut plutôt s'assurer de la présence d'un professionnel de la santé mentale pour y répondre.

Lee-Anne McCorkall, travailleuse sociale de l'unité mobile de crise de la police de Sault-Sainte-Marie, dit qu'elle travaille avec les policiers pour rendre les appels impliquant des personnes en crise de santé mentale moins conflictuels .

Lee-Anne McCorkall travaille comme travailleuse sociale avec des policiers de Sault-Sainte-Marie. Photo : CBC / Sam Juric

Le policier est perçu comme une personne en situation d’autorité et, lorsqu'il est jumelé à un travailleur social, celui-ci peut établir un rapport thérapeutique, rassurer la personne et lui apporter un peu de réconfort , affirme-t-elle.

Mme Louttit affirme qu'il serait difficile de retirer complètement les policiers de ce type d’intervention, car les appels liés à la santé mentale sont souvent violents.

Les infirmières et les cliniciens qui font partie des équipes de réponse rapide ne sont pas formés pour traiter ce genre d'appels.

Le policier se rend d'abord sur place pour sécuriser les lieux et s'assurer que l'équipe de réponse rapide peut intervenir en toute sécurité , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Sam Juric de CBC.