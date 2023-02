L’Association de soccer de Gatineau a amassé 300 000 $ pour un terrain synthétique

Le coût total de ce projet est évalué à plus de 2,7 millions de dollars. Le club espère une aide financière de la Ville à hauteur de 600 000 $. Une somme que la conseillère municipale du district du Carrefour-de-l’Hôpital, Olive Kamanyana, juge accessible.

C’est le grand projet pour notre district. [...] On n’a pas beaucoup de potentiels en termes de projet que ce projet-ci. [...] C’est à nous de le porter, c’est à nous de le défendre et je vais le porter autour de la table. Ce n’est pas un montant de 600 000 $ [qui va poser problème]. Il va falloir qu’on les trouve , a-t-elle estimé en conférence de presse, lundi.

Rappelons que la Ville de Gatineau a déjà inclus ce projet à son Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires.

La Municipalité devra se tourner vers la province pour compléter le montage financier pour lequel le gouvernement fédéral pourrait lui aussi être sollicité.

C’est vraiment entre les mains de la Ville de Gatineau qui devra, en mars, faire sa demande auprès du gouvernement provincial , a expliqué la présidente de l’ ASG , Marie Marcaurelle.

Plusieurs appuis au projet

L’ ASG dispose déjà de plusieurs appuis pour l’aider dans sa démarche.

Le député libéral fédéral de Gatineau, Steven MacKinnon, a envoyé une lettre à la mairesse, France Bélisle, il y a près d’un an, estimant que cette infrastructure permettra de répondre aux besoins des citoyens de la ville de Gatineau ainsi qu’au développement du soccer sur son territoire .

« Le secteur de Gatineau a besoin davantage d’installations pour répondre à la demande et permettre aux jeunes de poursuivre la pratique de ce sport. » — Une citation de Extrait d’une lettre, datée du 18 mars 2022, du député Steven MacKinnon à la mairesse France Bélisle

La construction d’un terrain de soccer synthétique au parc Ernest-Gaboury a également reçu l'appui du député de la Coalition avenir Québec de Chapleau, Mathieu Lévesque.

Un réel besoin

L’Association de soccer de Gatineau, qui regroupe plus de 1400 membres de 4 à 21 ans, représente le plus gros club de la région en nombre de membres avec une centaine d’équipes sur plus de 400 dans la région.

Actuellement, il n'existe qu’un seul terrain synthétique sur son territoire : celui de l’École polyvalente Le Carrefour qui appartient au Centre de services scolaire des Draveurs.

Le directeur général de Soccer Outaouais, Richard Gravel, en compagnie de la présidente de l'Association de soccer de Gatineau, Marie Marcaurelle. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Le nouveau terrain proposé pourrait potentiellement accueillir une bulle afin de permettre son utilisation en hiver. Mais pour la présidente de l' ASG , Marie Marcaurelle, la priorité est avant tout l'ajout d'un nouveau terrain.

Nous, on a besoin que ça se fasse le plus rapidement possible à cause de notre développement de club et de nos besoins. Au niveau de la construction, on prévoit déjà la base de béton qui peut accueillir le dôme. Alors si la base est déjà là, si on veut ajouter le dôme, on vient de sauter beaucoup d’étapes et d’économiser beaucoup d’argent.

Pour les différents acteurs du monde du soccer en Outaouais, le besoin est réel.

L'Association de soccer de Gatineau est rendue à une étape dans son développement où elle a besoin de passer à une autre étape. Et pour passer cette étape-là, et regarder vers le futur, elle doit avoir une surface synthétique , a analysé le directeur général de Soccer Outaouais, Richard Gravel, qui juge que la construction d’un nouveau terrain synthétique pourrait aussi permettre de désengorger le Complexe Branchaud-Brière, en plus d’être plus facilement accessible aux résidents de l’ouest de la ville.

Dans une lettre d’appui au projet, en mars dernier, le président de Soccer Outaouais, Richard Telekawa, estimait que la perte de 6300 heures de location au Centre multisports La Fonderie a eu un impact énorme sur nos activités d’automne et hiver .

Plus de 1200 joueurs et joueuses ont dû demeurer à la maison en raison d’un manque à gagner de plateaux sportifs et certaines autres activités ont dû être également annulées , écrivait-il.

L'édifice de la Fonderie à Gatineau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En attendant la construction d’une nouvelle infrastructure, Soccer Outaouais a donc de nouveau réclamé, lundi, l’aide de la Ville pour ouvrir de nouveau la Fonderie à la pratique du sport, et ce, pour au moins deux ans.

J'ai rencontré des conseillers municipaux, la semaine dernière, puis c'est le même message que je lance : la Fonderie, il faut que ça rentre. Présentement, le soccer dans l'Outaouais - qu'on parle de foot-salle ou de soccer - on étouffe, parce qu'on n'a pas assez de place. On refuse du monde, puis ceux qui sont là, on les entasse comme des sardines , a regretté M. Gravel.

Avec les informations de Jonathan Jobin