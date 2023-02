Québec veut diplômer 30 000 élèves en formation professionnelle en 4 ans

L'annonce de cet investissement a été faite par M. Drainville devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.

En présentant le ministre, le président de la CCMM, Michel Leblanc, a indiqué que le milieu des affaires était prêt à en faire plus pour soutenir l'éducation et qu'il n'attendait qu'une invitation pour s'engager davantage. Le ministre n'a pas été long à saisir la balle au bond, invitant le milieu des affaires à l'aider à garder les jeunes à l'école .

Résister à tentation du court terme

M. Drainville a mis en garde les employeurs contre la tentation du court terme, c'est-à-dire à aller chercher leurs employés sur les bancs de l'école pour combler leurs besoins immédiats ce qui, finalement, nuit à l'ensemble de la société. Aidez-moi, svp, à faciliter la conciliation études-travail. Poussez-les [jeunes] à aller chercher leur diplôme.

« Je veux que nos jeunes poursuivent leurs études et qu’ils évoluent dans les domaines qu’ils aiment et qui sont essentiels à l’économie du Québec. On pose donc des gestes concrets pour que la formation professionnelle soit modernisée et qu’elle devienne encore plus attrayante. [...] Chaque diplôme compte! » — Une citation de Bernard Drainville, ministre de l’Éducation

Objectif : diplômes tous azimuts

Le gouvernement a l'objectif d'accroître la diplomation, à l'heure où les pénuries de main-d'œuvre nuisent au maintien sur les bancs d'école des étudiants. Le défi sera grand, car la formation professionnelle doit relever le défi de retenir ses élèves, soutient la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) qui a profité du passage du ministre à Montréal pour lui rappeler que l'école publique avait besoin d'amour. Des manifestants attendaient d'ailleurs le ministre à l'intérieur de l'hôtel où avaient lieu l'allocution alors que d'autres se trouvaient à l'extérieur.

Il n'y a pas que la FAE qui avait un message pour le ministre de l'Éducation, il y en avait aussi un pour sa collègue de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, gracieuseté de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Une centaine de membres des fédérations du réseau scolaire et du réseau collégial de la CSQ , soit la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) et la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), ont occupé la rue devant l'hôtel où s'est tenu l'événement de la CCMM . Eux aussi ont demandé un peu d'amour pour l'éducation au ministre Drainville.

Davantage d'inscriptions

Diplômer 30 000 élèves supplémentaires nécessitera l'inscription de beaucoup plus que 30 000 personnes, selon des chiffres fournis par le syndicat. En 2020-2021 par exemple, 111 224 élèves fréquentaient l'un des 200 programmes à la FP du réseau des écoles publiques francophones au Québec. Toutefois, seulement 59 233 élèves ont été diplômés pour la même année, soit 53 %.

L'école publique québécoise est loin de diplômer tous les élèves qui fréquentent les programmes de formation professionnelle, dénonce la FAE .

Répartition de l'investissement de 81,3 millions de dollars Soutien au démarrage de formations dans des domaines prioritaires (32,3 M$)

Pérennisation de la formule de l’apprentissage accru en milieu de travail (17,2 M$)

Offensive pour accroître les inscriptions en FP (7,9 M$)

(7,9 M$) Création d’un service d’intégration en FP et soutien aux tables de concertation régionale en orientation scolaire et professionnelle (7,4 M$)

et soutien aux tables de concertation régionale en orientation scolaire et professionnelle (7,4 M$) Amélioration des processus d’élaboration de programmes d’études (3,9 M$)

Soutien à la reconnaissance des acquis et des compétences dans des domaines prioritaires (2,6 M$)

Collaboration accrue avec le milieu de la recherche pour les données probantes et les pratiques pédagogiques gagnantes à la formation générale des adultes et à la FP (2,6 M$)

(2,6 M$) Mise sur pied d’un forum d’échange stratégique en FP (400 000$)

La question des salaires

Selon la FAE , l'une des meilleures façons de soutenir le réseau des écoles publiques est d'offrir de meilleures conditions de travail aux enseignantes et enseignants et, ce faisant, de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves.

Du nombre, l'enjeu des salaires, qui semble de taille. En avril 2022, le salaire annuel d'un enseignant en FP se situait entre 53 541 $ et 92 027 $, selon des données de la FAE indiquées dans un communiqué qui détaille aussi sept enjeux auxquels il faudra trouver des réponses si le ministre souhaite atteindre son objectif de diplômer davantage.

Le salaire moyen d'une personne ayant neuf ans années d'expérience s'élevait à 65 489 $ en avril 2022. Or, selon une enquête faite en 2019 auprès des diplômés de l'année scolaire précédente, une douzaine de formations les plus payantes au Québec offraient un salaire plus élevé que le salaire moyen d'un enseignant au Québec. Pour des métiers plus rares en construction, comme dynamiteur, il n'est pas rare que la rémunération grimpe jusqu'à 150 000 $ par an. Et depuis, l'inflation est venue compliquer encore les choses.

L'objectif du ministre Drainville est ambitieux et il sera difficilement atteignable sans le recrutement d'enseignants additionnels pour former et diplômer ces futurs travailleurs, estime la fédération.

Aux préoccupations du corps enseignant, le ministre Drainville répond qu'il espère qu’on saura trouver un terrain d’entente là-dessus. Je dis aux enseignants qu'il faut que ça se règle à la table [des négociations] et j’espère que ça va se régler le plus rapidement possible.

L'atteinte de cet objectif, qui représente selon le gouvernement une hausse de 34 % de la diplomation, reposera sur le milieu de l'éducation, particulièrement sur les épaules des profs. L'identification des moyens et la mise en œuvre de mesures pour y arriver doivent se faire avec nous , a dit Mélanie Hubert, présidente de la FAE qui craint que les enseignants ne soient pas assez nombreux pour former ces élèves.

De plus, il faut s'assurer de ne pas mettre en péril la qualité des formations offertes , souligne Mme Hubert.