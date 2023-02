Nikki Haley défie Donald Trump en vue de l’investiture républicaine à la présidence

Mme Haley, qui a aussi occupé la fonction de gouverneure de la Caroline du Sud dans le passé, en a fait l'annonce dans une vidéo partagée en matinée sur les réseaux sociaux. Elle devient ainsi la première candidate à oser défier ouvertement son ancien patron Donald Trump, qui a officiellement lancé sa campagne l'an dernier.

Nikki Haley avait déclaré il y a deux ans qu'elle ne serait pas candidate en 2024.

Mais dans la vidéo qu'elle a diffusée mardi, la politicienne de 51 ans dit avoir changé d'avis au cours des derniers mois, citant entre autres les difficultés économiques du pays et la nécessité d'un changement de génération – un clin d'œil à l'âge de Donald Trump, de 25 ans son aîné.

Son lancement officiel aura lieu mercredi à Charleston, en Caroline du Sud. Les observateurs, qui croyaient d'ailleurs que Nikki Haley profiterait de cette occasion pour faire connaître sa candidature, ont d'ailleurs été pris de court par l'annonce de mardi.

Les prétendants se positionnent sur la grille de départ

Pour l'instant, seuls deux candidats à l'investiture républicaine ont fait part de leurs intentions publiquement. D'autres noms circulent cependant , comme ceux du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, de l'ancien vice-président Mike Pence, de l'ex-secrétaire d'État Mike Pompeo et du sénateur de la Caroline du Sud Tim Scott.

Chez les démocrates, Joe Biden a indiqué qu'il entendait essayer de se faire réélire en 2024, paralysant du même coup toute ambition présidentielle au sein de son parti.

Fille d'immigrants indiens, Nikki Haley a grandi dans une petite ville de la Caroline du Sud où elle faisait l'objet d'insultes racistes. Elle a souvent évoqué l'impact de cette expérience sur sa trajectoire personnelle et politique.

En cas de victoire l'an prochain, Mme Haley deviendrait non seulement la première femme à accéder à la présidence américaine, mais aussi la première personne de descendance indienne à accéder à la plus haute fonction politique et militaire aux États-Unis.