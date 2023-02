Explosion dans l’est d’Ottawa : encore 30 familles déplacées, selon Minto

La livraison des unités toujours en construction sera quant à elle retardée, le président de la communauté Minto pour l'Ontario, Brent Strachan, n'étant pour le moment pas en mesure d'en dire plus sur les délais. Le constructeur a informé qu'il n'a pas accès au site à cause l'enquête en cours, ce qui l'empêche d'établir un bilan précis des dégâts matériaux.

Le président de la communauté Minto pour l'Ontario, Brent Strachan Photo : Radio-Canada

Dans son plus récent bilan, mardi matin, le Service paramédic d’Ottawa a indiqué que six personnes ont été amenées à l'hôpital dont deux enfants. Cinq autres personnes ont été évaluées ou soignées sur place par les ambulanciers paramédicaux. Lundi, le dernier bilan avait plutôt été établi à 12 personnes blessées.

Le constructeur Minto travaille en collaboration avec des sous-traitants sur le site d'Avalon Vista. Les travailleurs de la construction blessés dans l'incident sont des leurs. Ne voulant pas dévoiler leur identité afin de protéger leur vie privée, M. Strachan a précisé qu'ils sont toujours à l'hôpital présentement.

L'explosion due à une fuite de gaz, selon le Service des incendies d'Ottawa, a principalement touché quatre maisons en construction dans le nouveau quartier d'Avalon Vista.

Avalon Vista est un nouveau quartier en cours de construction par Minto. Photo : Minto

Avalon Vista est un nouveau projet résidentiel en cours de construction par Minto, l'une des plus grandes sociétés immobilières d'Ottawa, dans l'est d'Ottawa.

Celle-ci a précisé mardi matin que sur la centaine de maisons unifamiliales et de maisons en rangées en cours de construction, environ 50 familles occupaient déjà les lieux.

Dans une entrevue accordée à l'émission Les matins d'ici , le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, a exprimé son inquiétude par rapport aux événements de la veille. Il a également affirmé que la Ville est prête à porter secours aux victimes.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Ce n’est pas quelque chose de normal et j’espère qu’il y a une solution parce que ce n’est pas ce qu’on veut sur des sites comme ça. J’espère que nous aurons des réponses très tôt , a-t-il ajouté.

Une partie du toit s'effondre

Danish Muneer et sa famille ont emménagé dans une des maisons en rangée appartenant à l’entreprise Minto jeudi soir dernier. Mais lundi, après l'explosion, ils ont été contraints de se trouver un logement temporaire.

Psychologiquement, nous sommes terrifiés et sous le choc , a commenté Danish Muneer, qui habite à quelques mètres seulement de l'endroit qui a été le plus touché par l'explosion.

M. Muneer n'était pas en ville lorsque sa femme, ses deux filles, dont un bébé de quatre mois, et une cousine en visite chez eux, ont fui l’explosion.

Son absence n'a fait que rendre la situation encore plus pénible, a-t-il dit. Je ne pouvais pas les aider.

Sana Mohammad Asghar, la femme de Danish Muneer, se souvient qu'elle et ses deux enfants dormaient dans le même lit lorsque l'explosion a fait tomber une partie du toit sur sa fille aînée de deux ans.

Il y avait de la fumée et de la poussière et je ne pouvais plus rien voir , a-t-elle dit.

Sana Mohammad Asghar dormait avec ses deux enfants lorsque l'explosion a fait tomber une partie du toit sur sa fille aînée. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Mme Mohammad Asghar a fini par attraper les deux enfants et a couru hors de la maison.

Elle affirme s'être blessée à un genou, au dos et aux épaules.

Ça fait mal, mais je peux le supporter , continue-t-elle.

M. Muneer affirme que sa famille n'a pas pu rentrer chez elle, car la police a bloqué le périmètre où s’est produite l’explosion. En attendant, la famille est hébergée à Stittsville et à Barrhaven.

Je sais que le toit est sérieusement endommagé, car nous avons eu des débris dans nos chambres. Cela a été vraiment traumatisant.

La fenêtre de la chambre de son fils a été brisée

Un autre résident de Shallow Pond Place, Geoff Pasowysty, fait état de dégâts similaires. Il a partagé une photo de son fils Logan, âgé de six ans, montrant du doigt un grand trou dans la fenêtre de sa chambre.

Geoff Pasowysty a partagé une photo de son fils Logan, âgé de six ans, montrant du doigt un grand trou dans la fenêtre de sa chambre. Photo : Gracieuseté Geoff Pasowysty

M. Pasowysty indique que sa porte d'entrée et sa porte de garage ont également été ouvertes par le souffle provoqué par l’explosion, et que les serrures ont été détruites.

Nous avons entendu beaucoup d'histoires similaires de la part de beaucoup d'autres personnes qui séjournent dans les maisons de Minto ici , affirme-t-il.

Selon le Service des incendies d’Ottawa, l’explosion a été causée par une fuite de gaz. Photo : Gracieuseté Geoff Pasowysty

M. Pasowysty a été autorisé à rentrer chez lui pour prendre quelques affaires de première nécessité lundi après-midi et sa famille est hébergée dans un hôtel, a-t-il ajouté.

Simerdeep Singh, qui vit juste au nord de Shallow Pond Place, se souvient que la police lui a demandé d'évacuer son domicile environ une heure après l'explosion se soit produite.

C'était vraiment confus pour tout le monde , a-t-il dit, s'exprimant à l'extérieur d'un centre de vente Minto transformé en abri pour les résidents touchés.

Le Service de police d'Ottawa a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer combien de maisons ont été endommagées au total, mais a dit que l'empreinte de l'explosion est assez grande.

Des travailleurs de la construction sauvés de décombres

Enbridge, qui fournit du gaz naturel dans la région, a coupé l'alimentation de 27 maisons par mesure de sécurité.

Le Bureau du commissaire des incendies a déclaré avoir envoyé une première équipe de six personnes, dont des enquêteurs, pour déterminer la cause et les circonstances de l'explosion.

La Commission des normes techniques et de la sécurité (CNTS), l'organisme de réglementation de l'Ontario pour les combustibles, les chaudières, les appareils à pression et les appareils de levage, examine également ce qui s'est passé.

Le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences fait également enquête, car l'explosion s'est produite sur un chantier supervisé par Minto.

Kim Ayotte, directeur général des Services de protection et d’urgence de la Ville d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Kim Ayotte, directeur général des Services de protection et d'urgence d'Ottawa, a déclaré que les personnes sauvées des décombres étaient des travailleurs, bien que l'on ne sache pas exactement quelle entreprise les emploie.