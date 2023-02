L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles va restreindre la circulation jusqu’en 2024

La circulation sur rue Père-Divet sera fermée du côté ouest entre le 20 février et le 31 décembre 2023.

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord et LFG Construction vont occuper temporairement cette partie de la rue afin d'y établir leur chantier.

À partir du 20 février, les voitures pourront circuler uniquement en direction nord sur la rue Père-Divet, donc du côté est, entre les rues De Quen et Franquelin.

La limite de vitesse sera aussi réduite à 30 km/h entre l'Avenue De Quen et la rue Gamache.

Le conseiller municipal Denis Miousse demande à la population de faire preuve de patience au cours des prochains mois.

On est très conscient du problème de stationnement qui va avoir lieu, autour du centre hospitalier de l'hôtel de ville et des quelques rues avoisinantes , affirme-t-il. Soyez certains qu'on a fait tous les efforts nécessaires pour essayer de trouver des solutions, mais on demande à la population d'être patiente pour ces travaux .

La circulation sur la voie cyclable sera aussi déviée, les détails seront communiqués par la Ville de Sept-Îles dans les prochains jours.

Avec les informations de Laurence Vachon