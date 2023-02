Le CSS du Chemin-du-Roy visé par une enquête du ministère de l’Éducation

Des éléments nouveaux portés à l'attention du ministre lui permettent de déclencher une enquête administrative sur l'embauche de la personne visée par les allégations , indique par courriel le cabinet du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. Le centre de services scolaire compte collaborer à l'enquête.

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy a par ailleurs confirmé mardi matin avoir suspendu l’employé visé par les allégations, après que le ministère ait rendu l'information publique.

« Au cours des derniers jours, de nouveaux éléments ont été portés à notre attention. Dans ce contexte et afin de maintenir la confiance des élèves, des parents et du public de même que d’assurer la qualité du climat d’apprentissage et de travail, le centre de services scolaire a pris la décision, la semaine dernière, de suspendre l’enseignant pour la durée de l’enquête. »