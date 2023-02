Géogène Micro-torréfacteur est le préféré des amateurs de café à Sherbrooke et Magog

C'est le vote du public qui a permis à Géogène Micro-torréfacteur de s'illustrer parmi tous les cafés nommés dans la catégorie Sherbrooke. L'entreprise a ainsi raflé les prix café de l'année et torréfacteur de l'année à Sherbrooke, ainsi que café de l'année à Magog.

En premier, c'est le support de la clientèle et des gens qui nous aiment. C'est aussi la reconnaissance des pairs, parce que l'on sait que les gens de l'industrie vont voter dans ce genre de concours , a commenté le copropriétaire de Géogène Micro-torréfacteur, Samuel Lessard-Beaupré.

« Le café pour nous, c'est deux trucs. C'est le breuvage, mais c'est aussi l'endroit de rassemblement. » — Une citation de Samuel Lessard-Beaupré, copropriétaire Géogène Micro-torréfacteur

Le passionné de café ajoute que sa clientèle n'est pas indifférente à la démarche mise de l'avant par l'entreprise.

Le meilleur café est celui que l'on préfère. Nous, on y va avec ce que l'on aime, mais on y va aussi avec une démarche consciencieuse : par le choix des grains, des partenaires, la façon de torréfier pour rendre justice au produit. Notre café, il coûte plus cher parce qu'il nous coûte plus cher, parce que les producteurs sont mieux rémunérés et ils peuvent en vivre, c'est un enjeu aussi. On a le support de la communauté. Je pense que les gens sont touchés par ça , précise Samuel Lessard-Beaupré.

Ce dernier affirme que c'est toute la communauté de cafés indépendants qui ressort gagnante d'une soirée comme celle tenue lundi soir.

Th3rdwave rend un fier service à la culture du café de spécialité au Québec. Pendant que des chaînes ouvrent des succursales, il reste qu'il y a des cafés indépendants qui existent et qui font un super travail et Th3rdwave fait une super job pour les mettre en lumière.