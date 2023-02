Les activités liées au convoi des camionneurs se déroulent sans incident

La Ville d'Ottawa et le SPO étaient sur le qui-vive, mardi matin. Des militants associés au convoi des camionneurs de l’an dernier avaient annoncé leur intention de tenir des activités au mois de février.

Or, le 14 février marque la date anniversaire de l'annonce de l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence par le gouvernement fédéral, appliquée dès le lendemain pour mettre fin à la manifestation des camionneurs et à l'occupation du centre-ville pendant trois semaines, l'hiver dernier.

Finalement, les activités liées au convoi se sont déroulées en toute sécurité et sans incident, selon ce qu'a déclaré le SPO sur Twitter, peu avant midi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La Ville et la police sur le qui-vive

La Ville avait déployé de gros moyens pour l'occasion et de nombreux policiers étaient visibles dans le centre-ville d'Ottawa, mardi. La veille, la Municipalité avait prévenu que son règlement sur le stationnement serait appliqué de manière plus accrue.

La Ville d’Ottawa et le Service de police d’Ottawa continuent de surveiller la situation et de collaborer en vue d’atténuer les perturbations possibles pour la population. Les résidents et les commerces remarqueront une hausse de la présence policière à certains moments dans le centre-ville et ses environs , avait réitéré la Ville par voie de communiqué. Toute activité illégale, comprenant l’obstruction d’une voie publique ou l’entrave à la circulation au moyen d’un véhicule, ne sera pas tolérée et fera l’objet d’une intervention rapide et immédiate.

Le bruit inutile de véhicule à moteur ou tout autre bruit, y compris les sons de haut-parleurs, pourrait faire l'objet d'une contravention. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En plus des infractions de stationnement, des contraventions étaient également promises à toute personne ou tout groupe qui enfreindrait tout autre règlement municipal, notamment pour du bruit inutile de véhicule à moteur ou tout autre bruit, y compris les sons de haut-parleurs, la construction ou l’installation de structures sur une propriété de la Ville, la miction et la défécation publiques, les feux en plein air, l’abandon de déchets et l’allumage et le déploiement de feux d’artifice, énumère-t-on.

Le maire Sutcliffe confiant

En entrevue à l'émission Les matins d'ici, mardi, le maire d'Ottawa Mark Sutcliffe a jugé que, pour les menaces comme ça , c’est mieux d’être un peu trop préparé [que] moins préparé .

Je pense que la police a fait du bon travail pendant les menaces des mois passés. Je pense que c’est important de démontrer très clairement que nous sommes prêts pour les menaces à l’avenir. [...] Je crois que la police a des plans.

Le maire de la Ville d'Ottawa, Mark Sutcliffe (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Et de poursuivre : Ils [la police] ont des informations à la minute. Ils vont décider ce qui est nécessaire [comme de bloquer l’accès au quadrilatère du Parlement]. Je sais qu’ils ont un plan et je suis convaincu que ce qui s’est passé l’année passée, ce n’est pas quelque chose qu’on verra à l’avenir.

Un anniversaire assez peu réjouissant , pour l' ACLC

Pour l'Association canadienne des libertés civile (ACLC), le 14 février constitue un anniversaire assez peu réjouissant pour le Canada .