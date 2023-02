Une tempête à Terre-Neuve perturbe les transports et les services publics

La tempête de neige qui déferle sur une grande partie de l’île de Terre-Neuve entraîne la fermeture de services publics et l’annulation de vols et de trajets d’autobus.

L’école Rocher-du-Nord et l’école des Grands-Vents, notamment, sont fermées, comme toutes les écoles anglophones dans les péninsules d’Avalon, de Bonavista et de Burin et dans d’autres régions de l’est.

La météorologue Ashley Brauweiler, de CBC , conseille aux gens de passer cette Saint-Valentin à l’intérieur et d’éviter autant que possible de circuler sur les routes.

Le déneigement à Saint-Jean a commencé tôt mardi. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

À Saint-Jean, la société Metrobus suspend ses activités en raison des mauvaises conditions routières. Tous les vols prévus pour mardi et pour mercredi matin à l’aéroport de la capitale sont annulés.

La tempête perturbe aussi certains services de la Régie de santé de l’est :

les groupes d’appui à l’allaitement maternel à Placentia, à Conception Bay South et à St. Thomas, sont annulés mardi;

et à sont annulés mardi; les centres de vaccination contre la COVID-19 et l’influenza à Mount Pearl sont fermés;

sont fermés; le service de consultation Doorways à Saint-Jean est offert uniquement par téléphone ou vidéoconférence;

à Saint-Jean est offert uniquement par téléphone ou vidéoconférence; la clinique communautaire sans rendez-vous de la rue Mundy Pond à Saint-Jean est fermée.

Plusieurs autres établissements sont fermés, dont les suivants : tous les tribunaux à Saint-Jean, l’Université Memorial, le Collège de l'Atlantique Nord, plusieurs écoles privées, la plupart des magasins d’alcool dans la péninsule d’Avalon, les bureaux de l’Association pour les nouveaux Canadiens à Saint-Jean, Clarenville et Gander, ainsi que les installations récréatives de Saint-Jean et de Mount Pearl.

La neige continue de tomber

Environnement Canada prévoit de 30 à 45 cm au total d’ici au moins mercredi matin sur les régions de l’est et de la côte sud. Les vents pourraient atteindre 80 km/h, voire 100 km/h par moments.

Du grésil et de la pluie verglaçante sont aussi possibles sur certaines parties des péninsules d'Avalon et de Burin mardi. Puis, les chutes de neige vont se poursuivre durant la soirée et la nuit, selon Environnement Canada.