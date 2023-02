Le ministère de l’Environnement va resserrer l’encadrement des dépôts à neige

Depuis plusieurs années, des organismes et citoyens s’inquiètent de l’impact de ces dépôts à neige sur l'environnement, dont celui de Magog, situé au bord de la rivière du même nom.

Le ministère admet que son guide publié en 1997, qui encadre l’aménagement et l’exploitation des dépôts, est désuet.

Le vérificateur général du Québec avait par ailleurs conclu en 2021 que le ministère n’avait pas l’assurance que ses activités de contrôle pouvaient prévenir les répercussions des contaminants sur l’environnement.

Dans la pratique, dans toutes les autres activités qui sont assujetties à des autorisations environnementales, les exigences étaient plus importantes. Là, on va ajuster le guide pour aller se coller à ce qui est fait dans d’autres secteurs d’activité. Ça va être des critères qui risquent d’être plus sévères au niveau des suivis , explique l’ingénieur pour le ministère de l’Environnement Nicolas Tremblay

Pour effectuer sa révision, le ministère a lancé une étude pour mesurer les répercussions de certains dépôts à neige sur les puits et les milieux aquatiques.

Il prévoit terminer ses travaux d’ici l’automne prochain.