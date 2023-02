Des promoteurs de Calgary souhaitent accélérer l’obtention des permis de construction

Selon Alkarim Devani, confondateur de l’entreprise RNDSQR, spécialisée dans les projets multifamiliaux de quelques unités, un véritable changement de culture est nécessaire.

Son entreprise se concentre sur la construction du chaînon manquant sur le marché immobilier, située entre les maisons unifamiliales et les tours d’habitation. Ce secteur est notamment composé de duplex, de maisons de ville et de multiplex.

De son côté, le président du conseil d’administration de l’Association des constructeurs du centre de Calgary, Shameer Gaidhar, fait valoir qu’un permis peut se faire attendre pendant plusieurs mois.

« Lors d’un développement, entre le temps d’achat, de transformation du lot et le moment où quelqu’un emménage, il s'écoule 22 mois. » — Une citation de Shameer Gaidhar, Association des constructeurs du centre de Calgary

Malgré ces critiques, le directeur général de l’aménagement urbain à la Ville de Calgary, Stuart Dalgleish, souligne que la municipalité reste une des villes où la construction de logements est la plus facile au pays.

Selon un rapport de l’Association canadienne des constructeurs d’habitations, le délai moyen d’approbation des permis de construction à Calgary est de 5,4 mois, ce qui la place au 5e rang national.

Un nouvel outil de zonage

La Ville a lancé un nouvel outil de zonage, le district Housing Grade Oriented , qui faciliterait la construction d’édifices érigés sur un terrain intercalaire, pour augmenter la densité d’un quartier.

Grâce à ce nouveau processus d’approbation, en janvier dernier, le développeur immobilier CivicWorks a été autorisé à démolir une maison unifamiliale du quartier Shaganappi pour la remplacer par deux nouvelles maisons de ville qui cumuleraient huit unités résidentielles.

Pour le fondateur de l’entreprise, cette nouvelle réglementation pourrait favoriser les projets de plus petite ampleur. Vous verrez davantage de ces projets construits sans délai, peut-être avec moins d'appels, parce qu'ils sont plus faciles à comprendre et à prévoir. Ce sera une bonne chose pour obtenir plus de logements intermédiaires manquants et pour beaucoup de communautés urbaines.

La demande de logements semble pourtant plus forte que jamais, alors que Calgary a enregistré une croissance démographique de presque 60 000 personnes l’été dernier, soit la plus forte hausse trimestrielle en 40 ans.

Au-delà des barrières réglementaires, l’inflation, la pénurie de main-d’œuvre, la hausse des taux d’intérêt et l’acceptabilité sociale des projets pourraient venir compliquer le développement immobilier.

Avec les informations de Brian Labby